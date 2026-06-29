Klagenfurt: Stadtkünstlerin Veronique Homann verabschiedet

Ein poetisches Projekt geht zu Ende: Die Lyrikerin Veronique Homann hat sich als Klagenfurter „Stadtkünstlerin“ verabschiedet. Im Goethepark erfüllte sie zuletzt die ganz persönlichen Schreibwünsche der Bevölkerung.

Ein außergewöhnliches Kunstprojekt im Klagenfurter Goethepark ist am vergangenen Wochenende zu Ende gegangen. Mit einer feierlichen Lesung und einer Ausstellung verabschiedete sich die Lyrikerin Veronique Homann aus ihrer Rolle als offizielle „Stadtkünstlerin“. Vom 18. bis 22. Mai 2026 residierte die Künstlerin auf Einladung des Vereins VADA im Klagenfurter Jugendstiltheater. Während dieser Zeit verwandelte sie den Pavillon im Goethepark in eine offene Schreibstube für jedermann. Das Besondere daran: Die Bürgerinnen und Bürger konnten mit ganz persönlichen Anliegen zu ihr kommen. Homann erfüllte die individuellen Schreibwünsche der Bevölkerung und verfasste unter anderem maßgeschneiderte Liebesbriefe, offizielle Beschwerden oder Einladungen. Die Ergebnisse dieser kreativen Tage wurden nun im Rahmen des „Salon Inge“ der Öffentlichkeit präsentiert.

Kulturreferent zieht positive Bilanz

Die Aktion stieß auf viel Begeisterung. Wie in einer Aussendung des Büros von Stadtrat Franz Petritz bekannt gegeben wurde, bedankte sich der Kulturreferent herzlich bei der Künstlerin für ihren Einsatz. Ein großes Danke ging auch an Felix Strasser und Yulia Izmaylova vom Verein VADA für die Organisation dieser Initiative, die von den Klagenfurtern positiv angenommen wurde.