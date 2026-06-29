Medaillenregen: LAC Klagenfurt knackt sieben Landesrekorde

Was für eine sensationelle Ausbeute: Bei der „Hitzeschlacht von Villach“ liefen die Athleten des LAC Klagenfurt am Wochenende zur Höchstform auf. Die Bilanz: Sieben neue Landesrekorde und eine nationale Bestleistung.

Höchst erfolgreiches Wochenende für die Kärntner Leichtathletik: Bei den Landesmeisterschaften, die von den Teilnehmern als echte „Hitzeschlacht von Villach“ beschrieben wurden, lief das Team des LAC Klagenfurt zur absoluten Höchstform auf. Wie der Verein in einer Aussendung bekannt gab, konnten die Athleten gleich sieben neue Landesrekorde aufstellen und eine österreichische Jahresbestleistung verbuchen.

Julia Novak holte sich fünf Siege

Besonders stark präsentierte sich Julia Novak im Stadion Villach-Lind. Sie kürte sich zur erfolgreichsten Athletin des LAC-Teams und holte sensationelle fünf Siege – im Hoch-, Weit- und Dreisprung sowie im Kugelstoßen und über die 80-Meter-Hürden. Im Dreisprung setzte sie mit 10,44 Metern ein dickes Ausrufezeichen. Für ein sportliches Ausrufezeichen auf nationaler Ebene sorgte zudem das junge Talent Matteo Cuoni: Er lief die 1000 Meter in 3:01,47 Minuten und stellte damit eine neue österreichische U14-Jahresbestleistung auf.

Rekorde im Gehen und bei den Masters

Auch im Gehsport purzelten die Bestmarken. Das Mutter-Tochter-Gespann Marlen und Anja Staudacher zeigte im 3000-Meter-Bahngehen groß auf: Marlen verbesserte den Kärntner Landesrekord auf 14:19,28 Minuten, während Mutter Anja in den Klassen W35 bis W45 mit 17:33,97 Minuten ebenfalls neue Rekordzeiten aufstellte. Einen weiteren Altersklassen-Rekord (W55) schnappte sich Margit Gesierich im Diskuswurf mit starken 30,77 Metern. In den Masters-Klassen glänzte Günther Gasper mit zwei neuen M60-Landesrekorden: Neben 1,46 Metern im Hochsprung sprang er im Dreisprung starke 10,41 Meter – was aktuell Platz 5 der weltweiten M60-Bestenliste bedeutet. Abgerundet wurden die Top-Ergebnisse durch Elisabeth Bluch, die ihre persönliche Bestleistung im Hochsprung auf starke 1,70 Meter schraubte, sowie Ex-400-Meter-Staatsmeister Florian Herbst, der bei seinem Comeback auf Anhieb erfreuliche 49,08 Sekunden auf die Bahn zauberte.