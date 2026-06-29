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Bild auf 5min.at zeigt die FF Wölfnitz im Einsatz.
Die Tentschacher Straße musste teils gesperrt werden.
Wölfnitz
29/06/2026
Einsatz

Sirenenalarm in Wölfnitz: Verletzter nach Verkehrsunfall

Sirenenalarm am Montagnachmittag in Wölfnitz: Auf der Tentschacher Straße kam es zu einem Verkehrsunfall.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(117 Wörter)
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Wie die Freiwillige Feuerwehr Wölfnitz in einem aktuellen Facebook-Einsatzbericht schildert, waren Polizei und Rotes Kreuz bereits vor Ort und gaben rasch Entwarnung: Alle Unfallbeteiligten hatten ihre Fahrzeuge bereits selbstständig verlassen können. Eine verletzte Person musste von den Sanitätern des Roten Kreuzes noch vor Ort medizinisch erstversorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus transportiert werden. Während der Aufräum- und Bergearbeiten musste die Tentschacher Straße im betroffenen Bereich wechselseitig gesperrt werden. Die FF Wölfnitz stand mit drei Fahrzeugen und 15 Kameradinnen und Kameraden rund 1,5 Stunden lang im Einsatz. Ebenfalls alarmiert waren die Berufsfeuerwehr Klagenfurt, die Polizei sowie das Rote Kreuz Kärnten.

Bild auf 5min.at zeigt die FF Wölfnitz im Einsatz.
©FF Wölfnitz |
Es gab einen größeren Einsatz.
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