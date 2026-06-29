Sirenenalarm in Wölfnitz: Verletzter nach Verkehrsunfall

Wie die Freiwillige Feuerwehr Wölfnitz in einem aktuellen Facebook-Einsatzbericht schildert, waren Polizei und Rotes Kreuz bereits vor Ort und gaben rasch Entwarnung: Alle Unfallbeteiligten hatten ihre Fahrzeuge bereits selbstständig verlassen können. Eine verletzte Person musste von den Sanitätern des Roten Kreuzes noch vor Ort medizinisch erstversorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus transportiert werden. Während der Aufräum- und Bergearbeiten musste die Tentschacher Straße im betroffenen Bereich wechselseitig gesperrt werden. Die FF Wölfnitz stand mit drei Fahrzeugen und 15 Kameradinnen und Kameraden rund 1,5 Stunden lang im Einsatz. Ebenfalls alarmiert waren die Berufsfeuerwehr Klagenfurt, die Polizei sowie das Rote Kreuz Kärnten.

©FF Wölfnitz | Es gab einen größeren Einsatz. ©FF Wölfnitz | Es gab einen größeren Einsatz.