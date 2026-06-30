Jubiläum in Klagenfurt: 700 Kinder stürmen das STW-Sportfest

Großer Jubel und jede Menge Bewegung in der Klagenfurter Leopold Wagner Arena: Am gestrigen Montag verwandelte sich das Areal in ein riesiges Sportparadies. Wie die Verantwortlichen in einer aktuellen Aussendung mitteilen, feierte das Erfolgsprojekt „Kärntner Leichtathletik-Offensive“ im Rahmen des großen „STW-Sportfestes“ sein zehnjähriges Bestehen.

268.000 Kinder in zehn Jahren bewegt

Was im April 2016 begann, hat sich zu einem der erfolgreichsten Nachwuchsprojekte des Landes entwickelt. Unglaubliche 268.000 Schülerinnen und Schüler haben seither an den Einheiten teilgenommen. Wöchentlich trainieren zwischen 980 und 1.350 Kinder aus 28 Schulen der Region – von Klagenfurt über Feldkirchen bis ins Gailtal. „Je früher mit den spielerischen Einheiten begonnen wird, desto augenscheinlicher ist die körperliche Entwicklung und damit einhergehend die Freude bei den Kindern“, so Projektleiter Robert Kropiunik in der Aussendung. Für die Logik dahinter zeichnen die Stadtwerke (STW) Klagenfurt verantwortlich, die in der Dekade rund 32.000 Schülertransporte durchgeführt haben. STW-Vorstand Erwin Smole betont die Wichtigkeit der Initiative: „Sport ist weit mehr als Bewegung – er legt den Grundstein für die positive Entwicklung junger Menschen. Wer heute in Bewegung, Gesundheit und Gemeinschaft investiert, gestaltet aktiv die Zukunft unserer Gesellschaft.“

Zahlreiche Schüler beim Sporttag

Beim gestrigen Sporttag gaben 736 Schüler aus 13 Schulen an 18 Wettkampfanlagen alles. Auch Landessportdirektor Arno Arthofer – eine treibende Kraft der ersten Stunde – zieht ein stolzes Resümee: „Die Leichtathletik-Offensive steht seit einem Jahrzehnt für weit mehr als Sport. Sie vermittelt Werte wie Fairness, Respekt, Zusammenhalt und Freude an der Bewegung.“ Im Winter wird das Projekt nahtlos mit hunderten Trainingsstunden in der Sportparkhalle fortgesetzt.