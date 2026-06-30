150.000 Euro für Klagenfurter Spielplatz: Rauscherpark wird erneuert

Der Spielplatz Rauscherpark ist ein beliebter Standort in der Klagenfurter Innenstadt, wo sich etliche Kinder tummeln und ihre Zeit verbringen, teilt die Stadt in einer Aussendung heute mit. Dessen letzte Erneuerung fand im Jahr 2006 statt. Da sowohl die Geräte als auch der Fallschutz nicht mehr der Norm entsprechen, stimmte der Stadtsenat für eine Generalsanierung. Die Nutzungsintensität des Spielplatzes erweist sich jedoch als sehr hoch. Eine dauerhafte Auflassung wird daher nicht in Betracht gezogen.

Investitionssumme: 150.000 Euro

„Kinder brauchen Orte, an denen sie unbeschwert spielen, sich bewegen und Freundschaften schließen können. Genau solche Orte wollen wir schaffen. Mit dem aktuellen Plan und einer Investitionssumme von 150.000 Euro wird ein innerstädtischer Spielplatz in Zukunft massiv aufgewertet. Danke an alle Beteiligten, dass sowas möglich ist“, so Stadtgartenreferent Julian Geier.

Das wird gemacht

Sicherheit hat oberste Priorität. Aus diesem Grund wird der neue Spielplatz mit einem Fallschutzsystem aus Fallschutzplatten ausgestattet. Zudem wird ein Hinauslaufschutz zum gegenüberliegenden Rauscherpark-Zierbrunnen errichtet. Die Spielgeräte wurden unter Berücksichtigung des spielpädagogischen Wertes, des Stadtbildes, des Platzangebotes, der Barrierefreiheit und der Fallschutzzonen-Erfordernisse ausgewählt. Geplant sind ein Seilspielgerät mit Chill-Zonen, eine Kombinationsschaukelanlage mit Nest-, Kinder- und Standardschaukel sowie ein Dreh-, Barren- und Kinder-Calisthenics-Gerät. Der Spielplatz eignet sich für Kinder ab drei Jahren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.06.2026 um 14:58 Uhr aktualisiert