Wörthersee: Pilotprojekt für die Natur startet in der Ostbucht

Der Wörthersee hat mit seinem einzigartigen Ökosystem eine enorme Bedeutung als Erholungsgebiet für die lokale Bevölkerung und ist auch als Wirtschaftsfaktor für den Tourismus von zentraler Bedeutung, teilt die Stadt Klagenfurt in einer Aussendung am 30. Juni mit. Die hohe Attraktivität des Wörthersees hat jedoch auch seine Kehrseiten: Der Nutzungsdruck sei seit einigen Jahrzehnten sehr hoch, was sich wiederum auf die Wasserqualität auswirke. Unterschiedlichste Maßnahmen werden daher bereits gesetzt, um diese zu erhalten, heißt es weiter. Auf Antrag von Umweltreferent Vizebürgermeister Patrick Jonke wird sich nun die Stadt an einem neuen Forschungsprojekt beteiligen, welches vor allem die Renaturierung von verbauten Uferzonen im Fokus hat.

Renaturierung von verbauten Uferzonen

Ein Pilotprojekt soll dabei in der Ostbucht entstehen, wo das Ufer mit einer Blocksteinmauer verbaut ist. Solche Mauerbefestigungen dienen der Sicherheit vor Hochwasser und Erosion, haben aber aus ökologischer Sicht gravierende Nachteile. Im Rahmen dieses Forschungsprojektes soll untersucht werden, wie die Ostbucht als Lebensraum für zahlreiche Tier und Pflanzenarten wieder aufgewertet werden kann. Dazu soll auch auf einer Länge von circa 40 Metern eine einzelne Pilotfläche errichtet werden. Die Maßnahmen, die dort gesetzt werden, sind vor allem im Wasser geplant und beinhalten beispielsweise eine Bepflanzung des dortigen Uferbodens. Die Mauer selbst bleibt weiterhin bestehen. Somit soll es auch zu einer optischen Aufwertung der Uferpromenade kommen, wobei auch die Sicht auf den See und zum Pyramidenkogel erhalten bleibt.

Start noch in diesem Jahr

Sollte diese Pilotfläche erfolgreich sein, so können derartige Renaturierungsmaßnahmen auf weitere Uferflächen ausgeweitet werden, teilt die Stadt weiter mit. Damit könnten sich verbaute Seeuferabschnitte wieder zu einem naturnäheren Lebensraum entwickeln. Das Forschungsprojekt ist zur Gänze vom Land Kärnten und von den Österreichischen Bundesforsten gefördert, sodass für die Stadt Klagenfurt keine Kosten entstehen. Mit dem Pilotprojekt soll noch in diesem Jahr gestartet werden.