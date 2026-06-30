KAC-Sportstätte soll bald saniert werden

Der Stadtsenat befasste sich heute mit einem Pilotprojekt in der Ostbucht, wir haben berichtet. Überdies stand auch noch die KAC-Sportanlage in der Magazingasse an der Tagesordnung. Es ging um weitere Voraussetzungen für eine baldige Sanierung.

Anlage soll erweitert und modernisiert werden

Über einen weiteren wichtigen Teilschritt auf dem Weg zur Sanierung der KAC-Sportstätte in der Magazingasse kann sich Sportreferentin Constance Mochar freuen, wird in einer Aussendung mitgeteilt. Sie brachte die Beauftragung zur Erstellung erforderlicher Vertragswerke zur Beschlussfassung ein. Bei der Sportanalage bestehe intensiver Sanierungsbedarf. Die Anlage soll dabei auch erweitert und modernisiert werden. Ein bereits fertiges Konzept sieht neben der Errichtung eines eingeschoßigen Clubgebäudes, den Abbruch der alten Tribünenanlage und der Errichtung einer neuen Tribüne West auch die Sanierung des Kunstrasenplatzes, sowie die Sanierung des Hauptspielfeldes inklusive der Erneuerung der Flutlichtanlage und weiterer Adaptierungen an der Sportstätte vor.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.06.2026 um 16:38 Uhr aktualisiert