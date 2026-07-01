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Ein Bild auf 5min.at zeigt einen blauen Sattelzug, der auf einer Gemeindestraße festhängt.
Die Feuerwehr kam dem LKW-Fahrer zu Hilfe.
St. Johann im Rosental
01/07/2026
Feuerwehr-Einsatz

Schwertransporter steckte auf schmaler Gemeindestraße fest

Eine Straßenumleitung in St. Johann im Rosental wurde am Dienstag einem LKW-Fahrer zum Verhängnis. Denn: Der Sattelzug blieb aufgrund seiner Überlänge stecken.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(142 Wörter)
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Zwölf Freiwillige Feuerwehren bekämpften am Dienstag einen Dachstuhlbrand im Rosental – 5 Minuten berichtete. Im Zuge dessen kam es auch zu einer Straßensperre. Eine Umleitung über eine schmale Gemeindestraße wurde eingerichtet. Genau diese wurde in der Folge einem LKW-Lenker zum Verhängnis.

Fahrzeug blieb stecken

„Beim Versuch, den engen Kreuzungsbereich nach einer kleinen Brücke zu passieren, geriet der Tieflader mit mehreren Rädern ins Bankett und blieb aufgrund seiner Überlänge stecken“, schildern die Florianis der Freiwilligen Feuerwehren Feistritz im Rosental und Ferlach, welche gemeinsam mit der Polizei zum Einsatz ausrückten. Mithilfe von Seilwinden konnte der festgefahrene Sattelzug wieder auf die Fahrbahn gezogen werden. „Nach erfolgreicher Bergung konnte der Schwertransport seine Fahrt fortsetzen und die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden“, so die Einsatzkräfte abschließend.

Ein Bild auf 5min.at zeigt einen blauen Sattelzug, der auf einer Gemeindestraße festhängt.
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Der Sattelzug blieb aufgrund seiner Überlänge stecken.
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