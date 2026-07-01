Elterninitiative steigt auf die Barrikaden: Demonstration in Klagenfurt

Eine Elterninitiative steigt gegen die Novelle des Kärntner Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes auf die Barrikaden. Am Freitag findet ab 15.30 Uhr eine Demonstration in Klagenfurt statt.

Nach dem einstimmigen Beschluss der Novelle des Kärntner Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes am 16. Juni formiert sich Widerstand. Die Initiative „Eltern stehen auf – für Wahlfreiheit in der Kinderbetreuung“ demonstriert am kommenden Freitag, dem 3. Juli, in der Klagenfurter Gabelsbergerstraße gegen die Neuregelung. Grund seien konkrete Fälle aus der Praxis, welche zeigen würden, „dass die vom Land betonte Wahlfreiheit in der Kinderbetreuung für Familien und private Träger weiterhin nicht verlässlich abgesichert ist.„

Elterninitiative warnt vor Folgen

„Wenn funktionierende Einrichtungen mit glücklichen Kindern, zufriedenen Familien und engagierten Teams nicht bestehen können, weil Vereinbarungen oder Zuständigkeiten blockieren, dann läuft etwas grundlegend falsch“, betont Ricarda Motschilnig, Mitinitiatorin der Initiative. „Wahlfreiheit für Familien und die Existenzgrundlage von Träger:innen dürfen nicht von der Unterschrift einer Gemeinde abhängen.“

Protest-Picknick vor der Landesregierung

Ab 15.30 Uhr marschiert der Protestzug vom Standort des Kärntner Gemeindebundes bis zur Kärntner Landesregierung; dort findet in weiterer Folge ein Protest-Picknick statt. „Für Kinder gibt es Kinderschminken, ein Eiswagen ist angefragt. Der Together Verein unterstützt die

Aktion als Kooperationspartnerin und stellt Getränke und Obst zur Verfügung“, heißt es vonseiten der Initiatoren. Zudem sprechen Sandra Sabitzer, Franziska Ebner-Ptok, Tamara

Stopper und Širon Tischler und zeigen eine gleichstellungspolitische, pädagogische, familiäre

und rechtliche Perspektive auf.

Landesrat zur Gesetzeslage

Im Zusammenhang mit der öffentlichen Diskussion über die Wahlfreiheit bei der Betreuung von Kindern betonte Bildungslandesrat Peter Reichmann (SPÖ) zuletzt, dass diese schon derzeit gegeben seien. „Das Gesetz regelt nicht, welches Kind in welcher Gemeinde betreut wird. Es regelt ausschließlich jene Fälle, in denen die Hauptwohnsitzgemeinde eine Ausgleichszahlung an die aufnehmende Gemeinde zu leisten hat. Die Wahlfreiheit der Eltern stand und steht nie zur Diskussion“, so Reichmann. Eine Ausgleichszahlung durch die Heimatgemeinde sei laut Gesetz lediglich dann vorgesehen, wenn in der Hauptwohnsitzgemeinde kein freier Betreuungsplatz verfügbar ist oder keine adäquaten Öffnungszeiten angeboten werden können und dadurch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf nicht gewährleistet ist.

©SPÖ Kärnten Am Foto: Bildungslandesrat Peter Reichmann

Land Kärnten vermittelt nur

„Grundsätzlich kann jedes Kind in jeder Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtung in Kärnten aufgenommen werden. Gemeinden und Städte können eine Aufnahme aber dann ablehnen, wenn keine entsprechenden Kapazitäten vorhanden sind. Das Land Kärnten nimmt dabei ausschließlich eine vermittelnde Rolle ein. Die Entscheidung über die Aufnahme liegt bei der jeweiligen Einrichtung beziehungsweise Gemeinde“, hält Reichmann abschließend fest.