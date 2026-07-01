Schwimmer beinahe im Wörthersee ertrunken: Bademeister verhindert Unglück

Mut bewies am Dienstag der diensthabende Bademeister im Parkbad Krumpendorf. Ein heftiger Sturm zog auf. Ein Schwimmer drohte im gefährlich unruhigen Wasser des Wörthersees zu ertrinken. Roman Pohovnikar zögerte keine Sekunde ...

Als gegen 18 Uhr ein heftiger Sturm über dem Parkbad aufzog, retteten sich die Badegäste ans Ufer – mit Ausnahme einer Person, die sich noch auf der entfernten Badeinsel befand. Bademeister Roman Pohovnikar, der auch bei der Österreichischen Wasserrettung (ÖWR) aktiv ist, erkannte die brenzlige Situation. Er wies den Schwimmer lautstark an, das Wasser unverzüglich zu verlassen.

Badegast drothe zu ertrinken

Doch aufgrund des heftigen Windes und der unruhigen See verließen den Schwimmer auf halber Distanz die Kräfte. Pohovnikar reagierte sofort, als er die extreme Verschlechterung des Schwimmstils bemerkte. Der Betroffene ruderte nur noch im „Hundestil“. „Ein klares Anzeichen für akute Erschöpfung und beginnendes Ertrinken“, erklärt ÖWR-Regionseinsatzleiter Alexander Wultsch.

Bademeister eilte zur Rettung

Ohne zu zögern, sprang Pohovnikar in die Fluten und schwamm zu dem Verunglückten. Es gelang ihm, den völlig entkräfteten Mann zu sichern und sicher an das rettende Ufer zu ziehen.

„Ohne das schnelle und entschlossene Eingreifen von Roman Pohovnikar wäre der Badegast gestern Abend ertrunken“, erklären Augenzeugen vor Ort. Dem Mann gehe es den Umständen entsprechend gut. Pohovnikar nimmt den Vorfall jedoch zum Anlass, um noch einmal eindringlich vor den Gefahren am und im Wasser zu warnen. „Ein aufziehender Sturm sorgt binnen Minuten für starke Strömungen und Wellengang, die selbst geübte Schwimmer rasch an ihre Grenzen bringen.“ Daher gilt: „Signale beachten: Wenn Bademeister oder die Sturmwarnleuchten am See Alarm schlagen, ist das Wasser sofort zu verlassen.“