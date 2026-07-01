„Ein Unikat“: Kärntner Ausnahmekünstlerin Bella Ban ist tot

Die Kärntner Kulturszene trauert um eine außergewöhnliche Künstlerin: Bella Ban ist in der Nacht auf Mittwoch verstorben. Mit ihren Skulpturen, Installationen und ihrem unermüdlichen Schaffen hat sie Generationen geprägt.

Mit Bella Ban verliert Kärnten eine der markantesten Stimmen der heimischen Kunstszene. Die in Klagenfurt geborene Bildhauerin, Installations- und Konzeptkünstlerin starb in der Nacht vom 30. Juni auf den 1. Juli. Freunde und Wegbegleiter beschreiben sie als weltoffenen, warmherzigen Menschen, als ein „echtes Unikat“. Über Jahrzehnte prägte sie mit ihren Werken Ausstellungen weit über die Grenzen Kärntens hinaus. Ihre Kunst war eigenständig, mutig und oft gesellschaftspolitisch. Sie stellte Fragen, regte zum Nachdenken an und blieb dabei stets ihrer eigenen Haltung treu.

Ein Leben zwischen Kunst und Leidenschaft

Nach ihrem Studium der Bildhauerei an der Universität für angewandte Kunst in Wien führte sie ihr Weg unter anderem nach Berlin und Rom. Sie arbeitete an renommierten Ausstellungen, schuf Installationen, Bühnenbilder und Skulpturen und wurde für ihr künstlerisches Schaffen mehrfach ausgezeichnet. Viele Kärntner verbinden ihren Namen auch mit dem Künstler Viktor Rogy, mit dem sie viele Jahre in einer Lebensgemeinschaft lebte. Nach seinem Tod sprach Bella Ban immer wieder offen darüber, wie groß die entstandene Lücke sei und wie sehr sie ihn vermisse.

Ihr Herz schlug für Kärnten

Obwohl ihre Kunst international Beachtung fand, blieb Bella Ban ihrer Heimat stets eng verbunden. Im Jahr 2024 rückte sie mit einem Porträt des Schriftstellers Gert Jonke im Klagenfurter Lendhafen-Viertel erneut ins öffentliche Bewusstsein. Das Werk zeigte einmal mehr ihre Fähigkeit, Kunst und Emotion miteinander zu verbinden. Für ihr Schaffen erhielt Bella Ban unter anderem den Frauenkunstpreis der Kärntner SPÖ-Frauen sowie den Frauenwürdigungspreis der Grünen Kärnten. Ihre Werke waren in Wien, Graz, Berlin, Rom, Ljubljana, Krems und zahlreichen weiteren Städten zu sehen. Doch wer sie kannte, erinnert sich nicht nur an ihre Kunst. Freunde beschreiben sie als offenen, humorvollen und herzlichen Menschen, der andere inspirierte und stets für Begegnungen offen war.

„Mit Bella Ban verliert Klagenfurt eine prägende Persönlichkeit“

Die Trauer über den Tod der Künstlerin ist groß. Besonders in Klagenfurt, wo zahlreiche ihrer Werke bis heute das Stadtbild und kulturelle Einrichtungen prägen, wird ihr Tod als großer Verlust empfunden. „Bella Ban war Zeit ihres Lebens eine Ausnahmeerscheinung: Sie war nicht nur eine hervorragende Bildhauerin und Grafikerin, sondern auch ein großartiger Mensch. In der Bildenden Kunst ist sie für ihre feinfühligen Annäherungen an bekannte Gesichter bekannt. Einige Köpfe Bella Bans befinden sich im Musilhaus (Gert Jonke, Gerhard Lampersberg, Robert Musil), im Rathaus stehen zwei Maximilian-Darstellungen, die als Auftragswerke im Jubiläumsjahr 2018 entstanden. Mit Bella Ban verliert Klagenfurt eine der prägendsten Persönlichkeiten“, würdigt Alexander Gerdanovits, Abteilungsleiter der Kulturabteilung der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee, die Verstorbene.

Kärnten nimmt Abschied

Mit Bella Ban verliert Kärnten weit mehr als eine Künstlerin. Es verliert eine Persönlichkeit, die mit ihrer Kreativität, ihrer Menschlichkeit und ihrem unermüdlichen Engagement das kulturelle Leben des Landes über Jahrzehnte bereichert hat.