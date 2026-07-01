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Symbolfoto
Das Bild auf 5min.at zeigt mehrere Pizzen.
Die Klagenfurter Gastronomin steht vor einer ungewissen Zukunft.
Klagenfurt
01/07/2026
Konkursverfahren

Klagenfurter Pizzeria-Betreiberin in finanzieller Schieflage

Über das Vermögen der Klagenfurter Gastronomin Patrizia Venturelli wurde am Mittwoch ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(88 Wörter)
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Patrizia Venturelli betreibt die „Pazzeria“ in der Klagenfurter Badgasse. Nun wurde über Gläubigeranträge jedoch ein Konkursverfahren über das Vermögen der Gastwirtin eröffnet. Aktuell liegen weder dem Kreditschutzverband von 1870 noch dem Alpenländischen Kreditorenverband Informationen über das Vermögen oder die Schulden vor. Ob das Lokal in der Innenstadt weitergeführt wird, steht im Moment ebenfalls noch nicht fest. Gläubigerforderungen können ab sofort und bis zum 17. August 2026 angemeldet werden. Zum Insolvenzverwalter wurde der Klagenfurter Rechtsanwalt Philipp Leitner bestellt.

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