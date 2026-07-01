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/ ©Büro Vizebürgermeister Jonke
Ein Bild auf 5min.at zeigt vier Männer, darunter Vizebürgermeister Patrick Jonke und Bürgermeister Christian Scheider, mit einem Hund am Wörthersee. Sie stehen direkt neben der neuen Hinweistafel.
Hunde verboten: Der Schilfgürtel am Wörthersee ist ein einzigartiger Lebensraum für Flora und Fauna.
Klagenfurt
01/07/2026
Schilf tabu

Badebereich für Hunde am Wörthersee: Stadt erinnert an wichtige Regel

Neben der Hundewiese südlich des Klagenfurter Strandbades liegt ein Schilfgürtel. Weil dieser als Lebensraum für seltene Amphibien, Pflanzen und geschützte Wasservögel dient, dürfen Hunde dort nicht hineingelassen werden.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(135 Wörter)
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„Die Schilfzonen am Wörthersee sind wertvolle Lebensräume für bedrohte Arten und brauchen unsere besondere Rücksichtnahme“, erklärt Vizebürgermeister Patrick Jonke (FSP) am Mittwoch. Die Fellnasen seien zwar im Hundebadebereich südlich des Strandbades willkommen, „dürfen aber nicht in den sensiblen Schilfbereich schwimmen“, hebt der Klima- und Umweltschutzreferent hervor.

Auf dem Foto von www.5min.at sieht man Patrick Jonke, Klubobmann der Klagenfurter Gemeinderäte des Team Kärnten.
©Zangerle
Am Foto: Vizebürgermeister Patrick Jonke

Baden weiterhin möglich

Baden bei der Hundewiese können Zwei- und Vierbeiner natürlich weiterhin. „Die Hundewiese beim Strandbad wird sehr gut angenommen und ist vor allem jetzt im Sommer ein Hotspot für Hundebesitzer und ihre Vierbeiner. Es ist wichtig, dass wir als Stadt diese Möglichkeit bieten, damit sich die Hunde bei der Hitze abkühlen können“, betont Bürgermeister Christian Scheider (FSP) abschließend.

Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Bürgermeister Christian Scheider von Klagenfurt in der Natur
©Najera
Am Foto: Bürgermeister Christian Scheider
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