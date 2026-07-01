Badebereich für Hunde am Wörthersee: Stadt erinnert an wichtige Regel

Neben der Hundewiese südlich des Klagenfurter Strandbades liegt ein Schilfgürtel. Weil dieser als Lebensraum für seltene Amphibien, Pflanzen und geschützte Wasservögel dient, dürfen Hunde dort nicht hineingelassen werden.

„Die Schilfzonen am Wörthersee sind wertvolle Lebensräume für bedrohte Arten und brauchen unsere besondere Rücksichtnahme“, erklärt Vizebürgermeister Patrick Jonke (FSP) am Mittwoch. Die Fellnasen seien zwar im Hundebadebereich südlich des Strandbades willkommen, „dürfen aber nicht in den sensiblen Schilfbereich schwimmen“, hebt der Klima- und Umweltschutzreferent hervor.

©Zangerle Am Foto: Vizebürgermeister Patrick Jonke

Baden weiterhin möglich

Baden bei der Hundewiese können Zwei- und Vierbeiner natürlich weiterhin. „Die Hundewiese beim Strandbad wird sehr gut angenommen und ist vor allem jetzt im Sommer ein Hotspot für Hundebesitzer und ihre Vierbeiner. Es ist wichtig, dass wir als Stadt diese Möglichkeit bieten, damit sich die Hunde bei der Hitze abkühlen können“, betont Bürgermeister Christian Scheider (FSP) abschließend.