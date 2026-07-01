Langfristiges Bekenntnis: Austria Klagenfurt und Hirter verlängern Partnerschaft bis 2029

Für den Verein ist die Verlängerung ein wichtiger Meilenstein für Planungssicherheit und Stabilität: „Wir freuen uns sehr, dass Hirter der Austria weiterhin verbunden bleibt. Langjährige Partner sind für einen Verein von großer Bedeutung – besonders dann, wenn man gemeinsam klare Ziele verfolgt. Hirter steht für Qualität, Beständigkeit und Verbundenheit mit Kärnten. Werte, die auch hervorragend zu unserer Austria passen. Für dieses Vertrauen möchten wir uns herzlich bedanken“, betont Zeljko Karajica.

„Nicht nur Sichtbarkeit, sondern Verantwortung“

Die Partnerschaft erstreckt sich über das klassische Sponsoring hinaus und zielt auf die Stärkung der regionalen Identität ab. Niki Riegler, Eigentümer der Privatbrauerei Hirt, erklärt dazu: „Gerade in herausfordernden Phasen zeigt sich, was eine Partnerschaft wirklich ausmacht. Für uns bedeutet Zusammenarbeit nicht nur Sichtbarkeit, sondern Verantwortung, Handschlagqualität und ein klares Bekenntnis zur Region. Austria Klagenfurt ist ein wichtiger Teil des Kärntner Fußballs, und wir freuen uns, den Verein auch weiterhin auf seinem Weg zu begleiten und gemeinsam positive Impulse für den Standort Klagenfurt zu setzen.“

„Fußball bewegt Menschen“

Neben wirtschaftlichen Aspekten stehen vor allem das Gemeinschaftsgefühl und gemeinsame Erlebnisse für die Fans im Fokus der Zusammenarbeit. Marlies Heinricher-Woltran, Marketingleiterin der Privatbrauerei Hirt, ergänzt: „Fußball bewegt Menschen, schafft Emotionen und verbindet Generationen – genau wie unsere Bierkultur. Die Partnerschaft mit Austria Klagenfurt bietet uns die Möglichkeit, unsere Marke dort erlebbar zu machen, wo Begeisterung, Gemeinschaft und echter Genuss zusammentreffen. Gemeinsam schaffen wir authentische Erlebnisse für Fans und unsere Partner und stärken gleichzeitig die regionale Identität Kärntens.“