Schwerer Auffahrunfall: Kärntner Autobahnabschnitt fast eine Stunde gesperrt

Ein Vorfall wegen herumliegender Reifenteile hat am Mittwochmittag auf der A2 Südautobahn zu einem schweren Auffahrunfall geführt, wie die Polizei aus Kärnten berichtet.

Gegen 11:55 Uhr rückte die Autobahnpolizeiinspektion (API) Klagenfurt am heutigen Mittwoch zu einem Einsatz auf die A2 aus. Im Bereich von Grafenstein in Fahrtrichtung Wien waren zuvor Reifenteile auf der Strecke gemeldet worden. Als die Einsatzkräfte am Unfallort eintrafen, stellten sie fest, dass sich in der Mitte der Fahrbahn bereits eine Kollision zwischen zwei Fahrzeugen ereignet hatte. Umgehend sperrten die Beamten den gesamten Verkehr auf der A2 in Richtung Wien ab.

Fahrzeug vermutlich übersehen

„Der Fahrer des vorderen Fahrzeuges, ein 55-jähriger Mann aus dem Bezirk Krems, dürfte sein Fahrzeuge aufgrund der herumliegenden Reifenteile abgebremst haben, was die nachkommende PKW Lenkerin, eine 23-jährige Frau aus dem Bezirk Spittal/Drau, vermutlich übersehen hat und daher dem Fahrzeug des 55-jährigen auffuhr“, schildern die Beamten den Unfallhergang. Der 55-jährige Lenker erlitt bei dem Zusammenstoß Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort transportierte ihn der Rettungsdienst in das Klinikum Klagenfurt.

50 Minuten gesperrt

Die Sperre der A2 Südautobahn konnte nach rund 50 Minuten wieder aufgehoben und die Fahrbahn für den gesamten Verkehr freigegeben werden. Vor Ort befand sich ein großes Aufgebot an Einsatzkräften: Neben drei Streifenwagen der API Klagenfurt standen Beamte der Polizeiinspektion Grafenstein, ein Fahrzeug der ASFINAG sowie ein Rettungswagen im Einsatz.