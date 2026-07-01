Austria Klagenfurt: Otto Retzer coacht Dollinger & Friends zum Heimsieg!  

Vorhang auf im Sportpark: TV-Legende Otto Retzer treibt Dollinger & Friends zu Höchstleistungen! Ob im Regiestuhl oder auf der Trainerbank – hier wird nicht nur gekickt, sondern auch gelacht.

Vom 3. bis 5. Juli 2026 verwandelt sich der Sportpark Klagenfurt in das absolute Erlebniszentrum für Spitzensport, Nachwuchsförderung und hochkarätiges Entertainment. Die Austria Klagenfurt lädt zu einem dreitägigen Sommer-Highlight, das packende WM-Übertragungen, Kärntens größtes Nachwuchsturnier und ein stargespicktes Prominenten-Match vereint.

Next Generation Cup: Die Stars von morgen

Das sportliche Herzstück des Wochenendes schlägt am Samstag und Sonntag auf den Plätzen des Sportparks. Mit 60 gemeldeten Mannschaften und über 600 erwarteten Kindern bündelt der „Next Generation Cup“ die vielversprechendsten Fußballtalente der Region. Es ist eines der größten und bedeutendsten Nachwuchsturniere des Sommers in ganz Kärnten.

©Austria Klagenfurt Neben Spitzen-Nachwuchsfußball wartet auf die Besucher am Freitag- und Samstagabend packendes Open-Air-Public-Viewing der WM-Spiele.

WM-Fieber und Stadionfeeling open air:

Der Startschuss fällt am Freitagabend ab 20 Uhr mit echtem Stadionfeeling: Vor dem Austria Stüberl wird das WM-Sechzehntelfinale live auf Großbildleinwand und Beamer übertragen. Am Samstagabend geht das Open-Air-Public-Viewing ab 19 Uhr mit der Übertragung des WM-Achtelfinals in die nächste Runde.

Zuschauermagnet: „Prominentes“ Kickerteam

Ein absoluter Zuschauermagnet wartet am Samstag ab 17 Uhr, bei dem kein Auge und kein Trikot trocken bleibt. Bei „Dollinger and Friends“ bittet der ehemalige Austria-Kicker und Nationalteamspieler Matthias Dollinger eine namhafte Prominentenauswahl zum ultimativen Härtetest auf den Rasen. Der Gegner? Ein mysteriöses Überraschungsteam, über das im Vorfeld nur so viel durchgesickert ist: Es handelt sich um eine streng geheime Auswahl von Kicker-Phantomen, deren fußballerisches Genie (oder humoristisches Potenzial) die Austria-Familie komplett aus den Socken hauen wird. An der Seitenlinie der Promis sorgt kein Geringerer als TV-Legende Otto Retzer als Trainer für die nötige taktische Finesse – oder zumindest für lautstarke Regieanweisungen, falls jemand die Abseitsregel wieder mit einem Drehbuch verwechselt. Auf dem grünen Rasen wird mit harten Bandagen und viel Augenzwinkern um Tore gekämpft: Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider tauscht die Amtsstube gegen die Schussstiefel, während Social Media-Star Ian Jules beweist, dass man auch auf feinstem Stadionrasen eine perfekte Figur machen kann. Unterstützt werden sie von Marcel Kuster, Theo Russinov, Arno Arthofer und weiteren mutigen Promis, die für diesen guten Zweck ihre Waden riskieren. Christian Rosenzopf führt als Moderator am Mikrofon mit messerscharfem Humor durch das Spektakel, bevor beim anschließenden exklusiven Meet & Greet die Autogrammkarten glühen.

Volksfeststimmung für die ganze Familie

Abseits des Rasens ist an beiden Tagen für Non-Stop-Unterhaltung gesorgt. Die Kärntner DJ-Legende Fernando liefert den passenden Soundtrack, während kulinarische Highlights wie traditionelles Spanferkel für das leibliche Wohl sorgen. Eine Tombola mit Top-Preisen, Merchandising-Aktionen sowie eine spektakuläre Geräteschau der Feuerwehr runden das Programm ab. Zudem mischt sich die Kampfmannschaft der Austria unter die Gäste, um Autogramm- und Fotowünsche zu erfüllen. Ganz Klagenfurt und alle Sportbegeisterten sind herzlich eingeladen, die Austria-Familie an diesem unvergesslichen Sommerwochenende im Sportpark zu besuchen. Der Eintritt ist frei.