Mopedlenker (15) schlitterte in Kärnten gegen Traktor und wurde verletzt

In Klagenfurt-Land ist es am Mittwochnachmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Moped und einem Traktor gekommen.

Ein 15-jähriger Jugendlicher war gegen 14 Uhr mit seinem Zweirad im Gemeindegebiet von Ebenthal unterwegs. Im Bereich einer leichten Rechtskurve kam es zur Begegnung mit einem entgegenkommenden Traktor, der von einem 62-jährigen Mann gelenkt wurde.

Gegen Traktor geprallt

Der Jugendliche erschrak mutmaßlich wegen des entgegenkommenden Fahrzeugs und leitete sofort eine Vollbremsung ein, wie die Polizei berichtet. Beim Bremsmanöver verlor er die Kontrolle über sein Moped: Das Hinterrad begann zu rutschen, woraufhin der 15-Jährige samt seinem Fahrzeug gegen den Traktor schlitterte. Durch den Zusammenstoß erlitt der Jugendliche Verletzungen unbestimmten Grades.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Nach der medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle durch einen Notarzt musste der verletzte Jugendliche vom Rettungshubschrauber C11 in das Klinikum Klagenfurt geflogen werden. Neben den Einsatzkräften der Polizeiinspektion Ebenthal stand auch die Freiwillige Feuerwehr Radsberg im Einsatz.