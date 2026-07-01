Nach Gewitter: Umgestürzter Baum blockierte Verkehrsfläche in Klagenfurt

Ein kurzes, intensives Gewitter mit Starkregen sorgte am Abend für einen Feuerwehreinsatz in Viktring. Ein umgestürzter Baum musste beseitigt werden.

Ein kurzes, aber intensives Gewitter mit Starkregen hat am heutigen Abend zu einem Feuerwehreinsatz im Klagenfurter Stadtteil Viktring geführt. Um 18:08 Uhr wurde Sirenenalarm ausgelöst, woraufhin die Freiwillige Feuerwehr Viktring – Stein / Neudorf mit insgesamt 16 Feuerwehrleuten ausrückte. Ebenfalls mitalarmiert wurde die Berufsfeuerwehr Klagenfurt am Wörthersee.

Baum rasch beseitigt

Hervorgerufen durch den starken Wind, musste ein umgestürzter Baum beseitigt werden. Die betroffene Verkehrsfläche wurde von den Einsatzkräften von den Hindernissen befreit sowie gereinigt. „Nach kurzer Zeit konnten wir schlussendlich wieder einrücken und die Einsatzbereitschaft herstellen“, erklärte die Feuerwehr Viktring – Stein / Neudorf abschließend in den sozialen Medien.