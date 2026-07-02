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Das Bild auf 5min.at zeigt das UKH Klagenfurt.
Die Einsatzkräfte wurden am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall in Klagenfurt alarmiert.
Klagenfurt
02/07/2026
Einsatz

Alko-Lenker (18) prallt gegen Gartenzaun in Klagenfurt

Ein Alko-Lenker (18) kollidierte am Mittwochabend auf der Roseneggerstraße in Klagenfurt mit einem Gartenzaun. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(68 Wörter)
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Der junge Lenker aus dem Bezirk Klagenfurt touchierte aus bislang unbekannter Ursache einen Gartenzaun in der Roseneggerstraße. Daraufhin überschlug sich sein Fahrzeug und kam auf der Fahrerseite zu liegen. „Der 18-Jährige wurde nach erfolgter Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades ins UKH Klagenfurt verbracht“, heißt es vonseiten der Beamten der Verkehrsinspektion Klagenfurt sowie der Polizeiinspektion Annabichl. „Ein Alkomatentest verlief positiv.“

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