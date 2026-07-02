Alko-Lenker (18) prallt gegen Gartenzaun in Klagenfurt

Ein Alko-Lenker (18) kollidierte am Mittwochabend auf der Roseneggerstraße in Klagenfurt mit einem Gartenzaun. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug.

Der junge Lenker aus dem Bezirk Klagenfurt touchierte aus bislang unbekannter Ursache einen Gartenzaun in der Roseneggerstraße. Daraufhin überschlug sich sein Fahrzeug und kam auf der Fahrerseite zu liegen. „Der 18-Jährige wurde nach erfolgter Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades ins UKH Klagenfurt verbracht“, heißt es vonseiten der Beamten der Verkehrsinspektion Klagenfurt sowie der Polizeiinspektion Annabichl. „Ein Alkomatentest verlief positiv.“