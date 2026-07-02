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Ein Bild auf 5min.at zeigt die Feuerwehrleute beim Löschen des Containerbrandes.
Eine dunkle Rauchwolke stiegt von dem Container auf.
Klagenfurt
02/07/2026
Feuerwehr-Einsatz

Dunkle Rauchwolke: Elektroschrott-Container brannte lichterloh

Ein Container mit Elektroschrott ist am Mittwoch in Klagenfurt aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(57 Wörter)
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Am Mittwoch geriet ein mit Elektroschrott befüllter Container in Klagenfurt aus noch ungeklärter Ursache in Brand. Die Berufsfeuerwehr konnte die Flammen rasch eindämmen. Mithilfe von speziellem Löschschaum erstickten die Florianis auch die letzten Glutnester, um ein weiteres Nachglühen zu unterbinden. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

Ein Bild auf 5min.at zeigt die Feuerwehrleute beim Löschen des Containerbrandes.
©Berufsfeuerwehr Klagenfurt
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