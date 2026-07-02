Dunkle Rauchwolke: Elektroschrott-Container brannte lichterloh

Ein Container mit Elektroschrott ist am Mittwoch in Klagenfurt aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten.

Am Mittwoch geriet ein mit Elektroschrott befüllter Container in Klagenfurt aus noch ungeklärter Ursache in Brand. Die Berufsfeuerwehr konnte die Flammen rasch eindämmen. Mithilfe von speziellem Löschschaum erstickten die Florianis auch die letzten Glutnester, um ein weiteres Nachglühen zu unterbinden. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.