Vizebürgermeister fordert: Klagenfurt soll künftig auf Fernkälte setzten

Die anhaltenden Hitzeperioden machen Klagenfurt zunehmend zu schaffen. Die Belastung trifft insbesondere die dicht besiedelten Innenstadtbereiche sowie Schulen, Kindergärten und städtische Ämter. Für Stadtplanungsreferent und Vizebürgermeister Ronald Rabitsch (SPÖ) ist daher klar: „Wir müssen die Stadt gezielt auf die kommenden Sommer vorbereiten. Fernkälte* ist dafür eine effiziente, klimafreundliche und stadtverträgliche Lösung.“

SPÖ-Forderung: „Innovation aktiv vorantreiben“

Laut Rabitsch senkt Fernkälte den Strombedarf für Kühlungen um bis zu 70 Prozent und halbiert die CO₂-Emissionen. Durch die Nutzung von Abwärme, Biomasse oder Geothermie wird das Stromnetz entlastet, da herkömmliche Klimaanlagen wegfallen würden. Weil das System ohne Außengeräte auskommt, entstehen im dicht bebauten Stadtgebiet außerdem weder Lärm noch zusätzliche Abwärme auf den Straßen. Hinzu kommt, dass die Stadtwerke Klagenfurt Fernkälte bereits vor Jahren als Zukunftstechnologie mit hohem Potenzial identifiziert hätten und bereits an ersten Pilotprojekten arbeiten. Rabitsch fordert daher nun eine klare Priorisierung: „Die STW sollen diese Innovation aktiv vorantreiben und überall dort einsetzen, wo sie der Bevölkerung unmittelbar nützt.“

Vizebürgermeister ortet Chance für Klagenfurt

Künftig soll auch die Prüfung von Fernkälte bei allen Neubauten des stadteigenen Bauträgers standardmäßig auf dem Plan stehen. Rabitsch: „Fernkälte ist ein Baustein moderner, gemeinnütziger Infrastruktur. Wir verbessern die Lebensqualität, ohne zusätzliche Geräuschkulisse und ohne technische Anlagen an jeder Fassade.“ Wien, Linz, Graz und St. Pölten würden Fernkälte bereits erfolgreich einsetzen. In Kärnten existiere bisher wiederum kein einziges Netz, kritisiert der Vizebürgermeister und erklärt: „Klagenfurt hat die Chance, ein modernes, klimafreundliches Kühlnetz aufzubauen. Das stärkt den Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort und schafft planbare, verlässliche Kühlung für große Betriebe und öffentliche Einrichtungen.“