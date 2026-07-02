Demo in Klagenfurt: Freitag drohen Staus und Öffi-Ausfälle

Eine Demonstration sorgt am Freitagnachmittag in Klagenfurt vorübergehend für Einschränkungen im Verkehr. Betroffen sind die Gabelsberger- und die Bahnhofstraße.

Die Initiative „Eltern stehen auf – für Wahlfreiheit in der Kinderbetreuung“ demonstriert am Freitag in Klagenfurt.

Die Initiative „Eltern stehen auf – für Wahlfreiheit in der Kinderbetreuung“ demonstriert am Freitag in Klagenfurt.

Wie 5 Minuten bereits vorab angekündigt hat, protestiert die Initiative „Eltern stehen auf – für Wahlfreiheit in der Kinderbetreuung“ am Freitagnachmittag im Stadtgebiet von Klagenfurt. Infolgedessen kommt es auch zu Einschränkungen im KMG-Liniennetz.

Umleitungen, Verspätungen und Ausfälle möglich

In der Zeit von 15 bis 18 Uhr marschiert die Protestbewegung über die Gabelsbergerstraße und Bahnhofstraße zur Kärntner Landesregierung. „Aufgrund dessen kann es bei den Linien A, C, 4 und 6 zu kurzen Umleitungen, Verspätungen und Ausfällen kommen“, heißt es vonseiten der Stadtwerke Klagenfurt AG. „Wir bitten alle Fahrgäste um Ihr Verständnis.“