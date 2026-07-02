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Das Bild auf 5min.at zeigt einen Bus in der Klagenfurter Innenstadt.
Die Initiative „Eltern stehen auf – für Wahlfreiheit in der Kinderbetreuung“ demonstriert am Freitag in Klagenfurt.
Klagenfurt
02/07/2026
Aufgepasst

Demo in Klagenfurt: Freitag drohen Staus und Öffi-Ausfälle

Eine Demonstration sorgt am Freitagnachmittag in Klagenfurt vorübergehend für Einschränkungen im Verkehr. Betroffen sind die Gabelsberger- und die Bahnhofstraße.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(107 Wörter)
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Wie 5 Minuten bereits vorab angekündigt hat, protestiert die Initiative „Eltern stehen auf – für Wahlfreiheit in der Kinderbetreuung“ am Freitagnachmittag im Stadtgebiet von Klagenfurt. Infolgedessen kommt es auch zu Einschränkungen im KMG-Liniennetz.

Umleitungen, Verspätungen und Ausfälle möglich

In der Zeit von 15 bis 18 Uhr marschiert die Protestbewegung über die Gabelsbergerstraße und Bahnhofstraße zur Kärntner Landesregierung. „Aufgrund dessen kann es bei den Linien A, C, 4 und 6 zu kurzen Umleitungen, Verspätungen und Ausfällen kommen“, heißt es vonseiten der Stadtwerke Klagenfurt AG. „Wir bitten alle Fahrgäste um Ihr Verständnis.“

Ein Bild auf 5min.at zeigt die Marschroute der Demonstranten.
©Stadtwerke Klagenfurt AG
Die Marschroute verläuft vom Standort des Kärntner Gemeindebundes bis zur Landesregierung.
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