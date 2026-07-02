AUVA und KABEG fixieren neues Trauma-Zentrum in Klagenfurt

Klagenfurts Unfallmedizin wird künftig an einem Standort gebündelt. Nach dem Beschluss im Verwaltungsrat der AUVA hat der Aufsichtsrat der KABEG am Donnerstag noch die formal erforderliche Zustimmung erteilt.

Wie berichtet, machen die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA) und die Kärntner Landeskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft (KABEG) künftig gemeinsame Sache. Nach dem Beschluss im Verwaltungsrat der AUVA hat der Aufsichtsrat der KABEG am Donnerstag die noch formal erforderliche Zustimmung für die Umsetzung der optimierten Variante des Trauma-Orthopädiezentrums am Gelände des Klinikum Klagenfurt erteilt. Mehr dazu unter: Grünes Licht für neues Traumazentrum in Klagenfurt

Unfallmedizin wird gebündelt

„Wir freuen uns, dass wir im Sinne einer bestmöglichen Patientenversorgung die Kooperation nun umsetzen und ich bedanke mich bei allen Beteiligten für die intensiven und konstruktiven Gespräche“, so der Aufsichtsratsvorsitzende Leo Murer. Die Unfallmedizin wird damit an einem zentralen Standort gebündelt. Dabei teilt man sich die Aufgaben auf. Im einstigen Gebäude der Chirurgie Ost kümmert sich die AUVA künftig um die ambulante, tagesklinische und stationäre Versorgung im Bereich der Orthopädie und Unfallchirurgie. Die KABEG übernimmt indes die intensivmedizinische Versorgung und die Behandlung von Polytraumen „Die beschlossene Zusatzvereinbarung ist somit eine Win-Win-Situation mit noch mehr Synergien, verbessert vor allem aber die Patientenversorgung“, so der stellvertretende AR-Vorsitzende Markus Malle.

Neues Zentrum kommt früher als geplant

Weiters wird die AUVA im neuen Gebäude 32 Betten für Alterstraumatologie errichten, welche von der KABEG betrieben und finanziert werden. Das Zentrum kann somit früher als geplant realisiert werden. Die AUVA rechnet mit dem Zuschlag an die ausführenden Unternehmen mit spätestens Anfang 2027. Die geplante Inbetriebnahme ist bis 2031 bzw. 2032 realisierbar.