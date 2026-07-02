30 Grad in den Klassen: Klagenfurt plant Hitzeschutzkonzept für Schulen

Die vergangenen Schulwochen sorgten in Klagenfurt für rauchende Köpfe - nicht zuletzt aufgrund der anhaltend hohen Temperaturen. Darum soll nun ein Hitzeschutzkonzept erarbeitet werden, um die Klassenräume kühler zu halten.

Ein Hitzeschutzkonzept für Klagenfurts Schulgebäude soll künftig Abhilfe leisten. Dieses wird derzeit vom Facility Management in Zusammenarbeit mit der Abteilung Bildung erarbeitet. „Wir priorisieren aktuell gezielt jene Standorte und Objekte, bei denen der Handlungsbedarf am akutesten ist. So stellen wir sicher, dass die eingesetzten Mittel sofort dort wirken, wo unsere Kinder und Jugendlichen Schutz brauchen“, betont Vizebürgermeister Ronald Rabitsch (SPÖ) am Donnerstag. Zu den Maßnahmen zählen Beschattungsmöglichkeiten, gebäudetechnische Lösungen aber auch größere, bauliche Maßnahmen sowie zusätzliche Begrünung der Außenanlagen.

©Nicolas Zangerle Am Foto: Vizebürgermeister Ronald Rabitsch

Über 30 Grad im Unterricht

„Die zunehmenden Hitzetage sind längst keine Ausnahme mehr, sondern eine Realität, auf die wir reagieren müssen. Wenn in Klassenräumen Temperaturen von über 30 Grad herrschen, leidet nicht nur die Konzentration, sondern auch die Gesundheit unserer Kinder“, betont auch Stadtrat Julian Geier (ÖVP), Referent für Facility Management. Sein Ziel: „Schulen und Kindergärten sollen auch an heißen Sommertagen Orte bleiben, an denen Kinder unbeschwert lernen, spielen und sich wohlfühlen können.“ In den nächsten Monaten erfolgt daher eine detaillierte Bedarfserhebung. Anschließend werden für jeden Standort individuelle Maßnahmen geprüft.