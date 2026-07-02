Deshalb landen bald zahlreiche Eurofighter am Klagenfurter Flughafen

Ab Freitag sind die Eurofighter erneut am Flughafen Klagenfurt stationiert. Für vier Tage übernehmen sie von Kärnten aus die Luftraumüberwachung und starten ausschließlich bei sicherheitsrelevanten Einsätzen.

Ab Freitag, den 3. Juli bis Montag, den 6. Juli 2026, erfolgt die aktive Überwachung des österreichischen Luftraums bereits zum 17. Mal aus Klagenfurt.

Ab Freitag, den 3. Juli bis Montag, den 6. Juli 2026, erfolgt die aktive Überwachung des österreichischen Luftraums bereits zum 17. Mal aus Klagenfurt.

Ab Freitag, den 3. Juli bis Montag, den 6. Juli 2026, erfolgt die aktive Überwachung des österreichischen Luftraums bereits zum 17. Mal aus Klagenfurt. Am 3. Juli, bis zur Mittagszeit, landen zu diesem Zweck jeweils die Eurofighter der Luftstreitkräfte am Flughafen Klagenfurt. Die Verlegungen dienen, neben dem Übungscharakter, nach wie vor auch zur Entlastung der Personalsituation am Fliegerhorst Hinterstoisser in Zeltweg.

Nur „Priorität Alpha“-Einsätze

Die Eurofighter starten nur für „Priorität Alpha“-Einsätze aus Klagenfurt. Diese sind erforderlich, wenn beispielsweise ein Flugzeug im österreichischen Luftraum für die Flugsicherung nicht per Funk zu erreichen ist oder wenn Militärflugzeuge anderer Staaten ohne entsprechende Überfluggenehmigung den österreichischen Luftraum queren. Ausbildungs- oder Übungsflüge werden keine stattfinden. Weitere Verlegungen sind in diesem Jahr für ähnliche Zeiträume geplant. Die Rückverlegungen der Eurofighter von Klagenfurt nach Zeltweg erfolgt am Montag, den 6. Juli 2026.