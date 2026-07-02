Sommersportschnuppern 2026 steht in den Startlöchern

Vom 13. Juli bis 7. August 2026 findet wieder das beliebte Klagenfurter Sommersportschnuppern für Kinder und Jugendliche im Alter von 1,5 bis 16 Jahre statt! Anmeldestart ist am Montag, 6. Juli, ab 10 Uhr.

69 Kurse mit insgesamt 186 Terminen und rund 2.600 Kursplätzen werden beim diesjährigen Sommersportschnuppern für Kinder und Jugendliche angeboten. Bei dem städtischen, kostenlosen Sport- und Bewegungsprogramm können verschiedene neue Sportarten ausprobiert und kennengelernt werden. Heuer neu dabei sind Dart, Boxen, Parkour und Freerunning, Trampolinspringen und Kindervolkstanzen. Neben den Klassikern wie Beachvolleyball, Tanzen oder Tennis zählen Stand-up-Paddling, American Football, Orientierungslauf sowie der Besuch bei der Österreichischen Wasserrettung zu den Highlights. Das Angebot ist sehr vielfältig und deckt eine breite Palette an unterschiedlichsten Sportarten ab.

Sommersportschnuppern in Klagenfurt

„Das Sommersportschnuppern bietet auch heuer die ideale Gelegenheit, in den Ferien neue Sportarten auszuprobieren und Freude an Bewegung zu entdecken. Gemeinsam mit vielen Klagenfurter Vereinen haben wir ein abwechslungsreiches und kostenloses Programm zusammengestellt, das Kindern einen aktiven, fröhlichen Sommer und viele unvergessliche sportliche Momente ermöglicht“, so Sportreferentin Stadträtin DI Constance Mochar.