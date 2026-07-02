Bürgermeisterwechsel in Ludmannsdorf: Anton Safron übernimmt

Mit der Wahl von Anton Safron zum Bürgermeister der Gemeinde Ludmannsdorf beginnt ein neues Kapitel für die Gemeinde. Der Gemeinderat hat ihm das Vertrauen ausgesprochen und ihn mit der verantwortungsvollen Aufgabe betraut, die Zukunft der Gemeinde gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern zu gestalten. Landesparteiobmann und Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber gratuliert gemeinsam mit Landesrat Sebastian Schuschnig und LAbg. Bürgermeister Herbert Gaggl herzlich zur Wahl: „Ich wünsche Anton Safron für seine neue Aufgabe viel Erfolg, eine glückliche Hand und stets die richtigen Entscheidungen zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger von Ludmannsdorf. Mit seinem Engagement, seiner Bodenständigkeit und seiner engen Verbundenheit zur Gemeinde bringt er beste Voraussetzungen mit, Ludmannsdorf weiterhin erfolgreich in die Zukunft zu führen. Gute Gemeindepolitik lebt vom Zuhören, vom Miteinander und von der Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen – dafür steht Anton Safron.“

Bürgermeisterwechsel: Anton Safron folgt auf Manfred Maierhofer

Mit dem Bürgermeisterwechsel verbindet die Kärntner Volkspartei den Anspruch, den erfolgreichen Weg der Gemeinde fortzusetzen und gleichzeitig neue Impulse für die Zukunft zu setzen. Gleichzeitig bedankt sich Martin Gruber beim bisherigen Bürgermeister Manfred Maierhofer für dessen langjährigen Einsatz: „Manfred Maierhofer hat Ludmannsdorf über viele Jahre mit großem Verantwortungsbewusstsein, Weitblick und persönlichem Engagement geprägt. Er war stets ein verlässlicher Ansprechpartner für die Menschen und hat die Entwicklung seiner Gemeinde mit viel Herzblut vorangetrieben. Für seinen unermüdlichen Einsatz und seinen wertvollen Beitrag gebühren ihm unser aufrichtiger Dank, großer Respekt und höchste Anerkennung. Ich wünsche ihm für seinen weiteren Weg vor allem Gesundheit und alles Gute.“ Die Kärntner Volkspartei bedankt sich bei beiden Persönlichkeiten für ihren Einsatz im Dienste der Gemeinde und wünscht dem neuen Bürgermeister Anton Safron viel Erfolg bei seiner verantwortungsvollen Aufgabe.