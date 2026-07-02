Kärntner Automatenhändler schlitterte in die Insolvenz

Über die greenbox GmbH ist laut AKV ein Konkursverfahren eröffnet worden. Das Unternehmen betreibt Lebensmittelautomaten. Von der Insolvenz sind drei Mitarbeiter betroffen.

Per Gläubigerantrag wurde am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren über die greenbox GmbH aus Klagenfurt eröffnet. Dies berichtet der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) am Donnerstag. Betrieben wird der Einzelhandel in Form von Befüllen verschiedener Automaten mit Lebensmitteln.

Automatenhändler insolvent: Drei Mitarbeiter betroffen

„Die Höhe der Passiva ist uns derzeit noch nicht bekannt“, informiert der AKV weiter. Von der Insolvenz sollen allerdings drei Dienstnehmer betroffen sein. Zum Insolvenzverwalter wurde Mag. Andreas Nowak aus Klagenfurt bestellt. Forderungen können bis zum 17.8.2026 über den AKV EUROPA unter klagenfurt@akveuropa.at eingereicht werden.