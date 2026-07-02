Kärntner Rudertalent Nikolaus Strauss für U23-Weltmeisterschaft nominiert

Der 21-jährige Klagenfurter Nikolaus Strauss vertritt Österreich als einziger Kärntner bei der U23-Ruder-Weltmeisterschaft in Duisburg. Er geht dort im Männer-Einer an den Start.

Neben seiner sportlichen Karriere in der Heimat absolviert das Klagenfurter Talent derzeit das zweite Jahr seines Studiums an der Syracuse University in den USA.

Neben seiner sportlichen Karriere in der Heimat absolviert das Klagenfurter Talent derzeit das zweite Jahr seines Studiums an der Syracuse University in den USA.

Der Österreichische Ruderverband hat seine Auswahl für die anstehenden U23-Weltmeisterschaften bekanntgegeben, die vom 23. bis 26. Juli auf der Regattabahn im deutschen Duisburg ausgetragen werden. Zu den nominierten Athletinnen und Athleten des Nationalteams gehört auch Nikolaus Strauss vom Ruderverein Albatros Klagenfurt.

Dritte Teilnahme

Der 21-Jährige vertritt damit als einziger Ruderer aus Kärnten die rot-weiß-roten Farben bei den internationalen Titelkämpfen, die als eine der bedeutendsten Nachwuchsveranstaltungen im weltweiten Rudersport gelten. Für Strauss ist es bereits die dritte Teilnahme an einer U23-Weltmeisterschaft, er wird in Duisburg erneut im Skiff (Männer-Einer, BM1x) an den Start gehen.

Durch Stipendium in den USA

Neben seiner sportlichen Karriere in der Heimat absolviert das Klagenfurter Talent derzeit das zweite Jahr seines Studiums an der Syracuse University in den USA, wo er durch eines Ruderstipendiums trainiert und zu den Leistungsträgern des dortigen Universitätsteams gehört. Mit den jüngsten nationalen Erfolgen im Rücken reist Strauss in starker Form nach Duisburg, um sich dort im Einer mit der internationalen U23-Weltspitze zu messen.