Motorradfahrer rast mit 130 km/h durch die Stadt

Ein 35-jähriger Slowene musste sich am Donnerstagabend vorübergehend von seinem Führerschein verabschieden. Der Motorradfahrer war mit bis zu 130 km/h auf der Völkermarkter Straße in Klagenfurt unterwegs.

Der Motorradfahrer fiel gegen 21.45 Uhr einer Polizeistreife in Klagenfurt ins Auge. Der Grund: Er war mit weitüberhöhter Geschwindigkeit auf der Völkermarkter Straße unterwegs. „Im Zuge der Nachfahrt stellten die Beamten eine Geschwindigkeit von bis zu 130 km/h fest“, heißt es vonseiten des Stadtpolizeikommandos. Dem Slowenen wurde der Führerschein abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.