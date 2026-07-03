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Symbolfoto
Symbolfoto von 5min.at: Polizisten überprüfen ein Motorrad auf technische Umbauten.
Ein Temposünder ging am Donnerstag der Polizei in Klagenfurt ins Netz.
Klagenfurt
03/07/2026
Temposünder

Motorradfahrer rast mit 130 km/h durch die Stadt

Ein 35-jähriger Slowene musste sich am Donnerstagabend vorübergehend von seinem Führerschein verabschieden. Der Motorradfahrer war mit bis zu 130 km/h auf der Völkermarkter Straße in Klagenfurt unterwegs.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(67 Wörter)
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Der Motorradfahrer fiel gegen 21.45 Uhr einer Polizeistreife in Klagenfurt ins Auge. Der Grund: Er war mit weitüberhöhter Geschwindigkeit auf der Völkermarkter Straße unterwegs. „Im Zuge der Nachfahrt stellten die Beamten eine Geschwindigkeit von bis zu 130 km/h fest“, heißt es vonseiten des Stadtpolizeikommandos. Dem Slowenen wurde der Führerschein abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.

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