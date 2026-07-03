Betrunkener attackiert Polizisten beim Public Viewing: Zwei Verletzte

Eine Einsatzeinheit der Polizei verhinderte am Donnerstagabend eine körperliche Auseinandersetzung am Public Viewing Gelände in Klagenfurt. Jedoch forderte der Einsatz zwei verletzte Beamte.

Österreichs Fußballnationalmannschaft musste im WM-Sechzehntelfinale in Los Angeles eine 0:3-Niederlage gegen Spanien einstecken. 5 Minuten berichtete. Das schien nicht allen zu gefallen. Am Public Viewing Gelände am Neuen Platz in Klagenfurt konnten Polizeibeamte der Einsatzeinheit Kärnten gerade noch eine körperliche Auseinandersetzung verhindern. „Sie nahmen wahr, wie ein 30-jähriger Klagenfurter versuchte einen anderen Mann mit Faustschlägen zu attackieren“, heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion Kärnten.

Mann ging auf Polizisten los

Sofort schritten die Polizisten ein und drängten den Mann in Richtung Ausgang. Dabei wurde er jedoch immer aggressiver. Konkret trat und schlug der Klagenfurter auf die Beamten ein. „Er steht ihm Verdacht dabei zwei der einschreitenden Einsatzkräfte verletzt zu haben“, erklärt die Exekutive. Der stark alkoholisierte 30-Jährige wurde daher vorläufig und ins Polizeianhaltezentrum eingeliefert.