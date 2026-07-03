Zweiter pinker Grashüpfer in Kärnten aufgetaucht

Seltene genetische Mutation: Für Aufsehen sorgte ein pinker Grashüpfer, den eine Villacherin Mitte Juni entdeckt und fotografiert hat. Nun ist ein weiteres Foto eines solchen Insekts aufgetaucht.

Ein pinker Grashüpfer, den eine Villacherin fotografiert und anschließend auf der Citizen-Science-Plattform des Naturschutzbundes Österreich veröffentlicht hat, sorgt derzeit für großes Interesse. 5 Minuten berichtete. Eine Kärntnerin, die sich in den sozialen Medien „Kleefee“ nennt, musste ebenfalls schmunzeln. Auch sie hat im Jahr 2019 ein solches Insekt fotografiert. „Er saß auf einer Wiese im Bezirk Klagenfurt-Land“, berichtet sie im Gespräch mit 5 Minuten und schickte der Redaktion die Aufnahme zu.

Genetische Mutation

Wie berichtet, ist eine genetische Mutation, die als Erythrismus bezeichnet wird, Ursache für die auffällige Färbung. Dabei bildet der Körper der Insekten fast ausschließlich das rote Pigment Erythropterin, während die dunklen weitgehend fehlen. Diese optische Besonderheit zeigt sich jedoch nur, wenn ein Grashüpfer die veränderte Erbanlage von Mutter und Vater gleichermaßen mitbekommt. „Da sich in freier Wildbahn nur äußerst selten zwei Träger dieser Mutation miteinander fortpflanzen, sind rosa Grashüpfer eine absolute Ausnahme“, so die Naturschutzbund-Experten.

©Rosemarie Maliha Die „erste“ Aufnahme aus Villach: Rosemarie M. hat das pinke Insekt Mitte Juni im Stadtteil St. Georgen entdeckt.