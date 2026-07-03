Petition, Schmieraktion, Drohbrief: Debatte um „N.-Brot“ spitzt sich zu

Zuletzt nahm die Diskussion rund um das N.-Brot der Konditorei Zehrer am Alten Platz in Klagenfurt drastische Züge an. Bürgermeister Christian Scheider (FSP) ruft nun zur Ordnung auf.

Wie berichtet, besprühten Aktivisten des „Widerstandskollektivs Klagenfurt/Celovec“ die Schaufenster mit pinker Kreidefarbe. Hinzu kam nun auch noch ein Drohbrief, den Geschäftsführer Peter Nimmervoll Medienberichten zufolge am Dienstag erhalten hat. In diesem sei die Rede davon, das Geschäftslokal niederzubrennen. Aufgrund dessen schaltete sich nun das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung ein. Ermittlungen werden geführt.

Wie denkt ihr über den Produktnamen der Schokolade? Der Name ist Tradition und sollte genau so bleiben. Der Name ist nicht mehr zeitgemäß und sollte geändert werden. Das ist mir eigentlich egal / Dazu habe ich keine Meinung. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

„Kein Kavaliersdelikt“

Indes springen einige Klagenfurter Politiker für den Traditionsbetrieb in die Bresche. So betonte Stadträtin Sandra Wassermann (FPÖ) nach einem Einkauf in der Konditorei: „Sachbeschädigung ist ein absolutes No-Go. Niemand hat das Recht, fremdes Eigentum zu beschädigen oder unseren Unternehmerinnen und Unternehmern zu schaden.“ Mit drastischen Worten reagierte auch Vizebürgermeister Patrick Jonke (FSP): „Dieser Anschlag ist kein Kavaliersdelikt, sondern ein gezielter Angriff auf das friedliche Zusammenleben und das wirtschaftliche Fundament unserer Landeshauptstadt.“

Bürgermeister ruft zur Ordnung auf

Bürgermeister Christian Scheider (FSP) appellierte in der Zwischenzeit ebenfalls an alle Beteiligten, „zur Sachlichkeit zurückzukehren und auf weitere Eskalationen zu verzichten. Über Inhalte und Meinungen kann und soll man diskutieren, aber Schaufenster zu beschmieren und Sachbeschädigung zu begehen oder gar gefährliche Drohungen auszusprechen, ist der absolut falsche Weg. Das hat in unserer Stadt keinen Platz.“

©KK Am Foto: Bürgermeister Christian Scheider

SPÖ: „Politisch hochgeschaukelter Streit“

„Das Wort Neger ist rassistisch konnotiert – Punkt! Bei Zehrer sieht man das anders. Das mag so sein – wer nicht will, muss ja nicht kaufen. Die hartnäckige Weigerung des Unternehmens, das 21. Jahrhundert auch sprachlich ins Sortiment einfließen zu lassen, sei der Geschäftsleitung überlassen. Das Ganze ist eher eine skurrile Randnotiz oder Werbegag als ein Skandal. Problematisch wird es erst, wenn hier nicht nur Meinungen aufeinanderprallen, sondern auch Egos“, betont wiederum Stadtrat Franz Petritz (SPÖ) und kritisiert den „politisch hochgeschaukelte Streit um den Verkauf von Schokolade“.

Petition gegen Schoko-Produktnamen

Indes läuft eine Onlinepetition, in welchem die Konditorei aufgefordert wird den Produktnamen zu ändern. Konkret heißt es dort: „Wir leben in einer vielfältigen Gesellschaft, in der diskriminierende oder rassistische Produktnamen keinen Platz haben sollten. Tradition allein ist kein ausreichender Grund, an Begriffen festzuhalten, die heute von vielen Menschen als verletzend oder rassistisch empfunden werden.“ Betreiber Nimmervoll betont trotz alledem gegenüber der Kärntner Krone: „Unser ,Negerbrot‘ hat immer schon so geheißen und wird auch weiterhin so heißen.“