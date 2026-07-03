Skip to content
Region auswählen:
/ ©Montage: Canva & 5 Minuten
Symbolfoto
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt einen Pfand-Rückgabe-Automaten und zwei Plastikflaschen.
Er muss sich am kommenden Montag vor dem Landesgericht Klagenfurt verantworten.
Klagenfurt
03/07/2026
Prozess
Gericht

158 Euro abkassiert: Pfandbond-Trick brachte Mann vor Gericht

Weil ein Mann nicht existente Pfandbonds über die Kasse eines Supermarktes in Klagenfurt einbuchte und sich den Betrag danach bar auszahlte, muss er sich kommende Woche vor Gericht verantworten.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(83 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Am Klagenfurter Landesgericht wird am kommenden Montag, dem 6. Juli 2026, ein schwerer Diebstahl verhandelt. Konkret wird einem Mann zur Last gelegt, sich im Herbst 2025 mit nicht existenten „Pfandbonds“ bereichert zu haben. Um die Kasse zu öffnen, benutzte er offenbar PIN-Codes, welche nur Führungskräfte kennen. Das geht aus dem aktuellen Verhandlungsspiegel hervor. In weiterer Folge soll er die fiktiven Belege eingebucht und sich 158 Euro in bar ausgezahlt haben. Für ihn gilt natürlich die Unschuldsvermutung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.07.2026 um 11:04 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at