Wörthersee: Millionenschweres Projekt steht vor Umsetzung

Der Wasserverband Wörthersee-Ost setzt bis 2030 drei Bauprojekte um. Gemeinsam mit den zwölf Mitgliedsgemeinden werden rund 35 Millionen Euro investiert, um die Abwasserentsorgung zu sichern.

Der Wasserverband Wörthersee-Ost (WWO) startet noch in diesem Monat mit den Vorbereitungen für das Bauvorhaben: Der Erneuerung der 50 Jahre alten Seedruckleitungen. Verbandsobmann Bürgermeister Christian Scheider, Geschäftsführer Ingolf Herold und Projektleiter Daniel Seebacher präsentierten am Freitag die Details in einem Pressegespräch am Lendspitz.

35 Millionen Euro werden investiert

Konkret sollen die Seedruckleitungen zwischen Klagenfurt und Techelsberg auf einer Länge von 25 Kilometern ausgetauscht werden. „Die Seedruckleitungen waren in den 1970er Jahren eines der größten Umweltschutzprojekte Kärntens. Es wurde verhindert, dass der Wörthersee aufgrund von Abwässern kippt. Die Wasserqualität hat sich massiv verbessert. Damit das so bleibt, investieren wir in den nächsten Jahren 35 Millionen Euro in neue Leitungen und Kanäle“, erklärt Scheider.

Großprojekt

Die Rohre werden an Land zu mehreren hundert Meter langen Leitungsabschnitten zusammengeschweißt und in weiterer Folge in den See gezogen. Dort werden diese dann auf Schwimmkörpern miteinander verschweißt und durch kontrolliertes Befüllen mit Wasser an den vorgesehenen Trassenabschnitt abgesenkt. Nach erfolgreichem Probebetrieb der neuen Pumpdruckleitungen werden die alten aus dem See geborgen und fachgerecht entsorgt.

Neue Leitung für das Keutschacher Seental

Geplant ist weiters eine neue Abwasserableitung für das Keutschacher Seental. Dazu wird ein Kanal über 2,5 Kilometer Länge von Keutschach nach Reifnitz errichtet. „Damit verlaufen dann die Leitungen von Süd- und Nordufer getrennt bis zur Schnittstelle Maiernigg. Dort werden dann Abwässer von bis zu 400 Liter pro Sekunde anfallen – eine immense Menge“, betont Seebacher. Um das Abwasser von den neuen Seedruckleitungen Süd und Nord in der Ostbucht weiterzuleiten, wird ein rund 7.500 Meter langer Haupttransport- und Sammelkanal von Maiernigg bis zur Kläranlage errichtet. Dieser entlastet künftig die bestehenden Verbandskanäle in den Bereichen Viktring, Waidmannsdorf und St. Ruprecht.

Bis 2030

„Dadurch profitiert das Klagenfurter Kanalnetz insgesamt, da wieder mehr Kapazitäten frei werden. Aufgrund der neuen Trassenführung können zukünftig der Betrieb mehrere Pumpwerke eingespart werden“, so Herold. Bis Anfang 2027 laufen die Ausschreibungsverfahren für das Großprojekt. Erste Baumaßnahmen erfolgen dann in der tourismusfreien Zeit von Oktober bis April 2027. Im Jahr 2030 sollen die ersten Bauabschnitte des Bauvorhabens fertiggestellt sein und in Betrieb gehen.