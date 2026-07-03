Stadtgalerie feiert 30-jähriges Bestehen mit freiem Eintritt am 4. Juli

Mit der Ausstellung von Egon Schiele „100 Zeichnungen“ eröffnete die Stadtgalerie Anfang Juli im Jahr 1996 erstmals ihre Pforten. Der 30. Geburtstag wird morgen am 4. Juli den ganzen Tag gefeiert: Zum einen kann die Galerie von 10 bis 18 Uhr bei freiem Eintritt besucht werden. Zu sehen ist die aktuelle Ausstellung „All about nature – zwischen Idylle, Krise und Hoffnung“. Zum anderen wird um elf Uhr zur Spezialführung eingeladen, teilt die Stadtkommunikation in einer Aussendung mit.

„Es macht mich stolz“

„Es macht mich stolz, dass Klagenfurt seit 30 Jahren eine Stadtgalerie mit diesem hohen Qualitätsanspruch hat und nicht wegzudenken ist. Sie bringt internationale Kunst in unsere Stadt und bietet mit ihrem facettenreichen Programm für alle Generationen etwas Besonderes. Die vielen Besucherinnen und Besucher sprechen für sich. Ich kann daher nur alle herzlich einladen, die Stadtgalerie zu besuchen und dieses Angebot selbst zu erleben. Auf die nächsten 30 Jahre!“, freut sich Kulturreferent Stadtrat Franz Petritz.

Jubiläumsfest im Herbst 2026

Für kommenden Herbst ist ein großes Jubiläumsfest in den Galerieräumlichkeiten geplant. Das Programm dafür klingt vielversprechend: Es soll unter anderem ein Film gezeigt werden, der sämtliche bisherigen Ausstellungen zeigt, musikalische Beiträge wird es geben, ein Kinderprogramm, Führungen sowie freier Eintritt sind ebenfalls angedacht. Ziel ist es, einen eindrucksvollen Einblick in die vergangenen drei Jahrzehnte zu geben, von Ausstellungen international renommierter Künstler über fantasievolle Präsentationen bis hin zu spektakulären Installationen, teilt die Stadt mit.