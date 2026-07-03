Familienvater plötzlich aus Leben gerissen: „Er hat immer allen geholfen”

Seit dem Tod eines Kärntner Familienvaters und Zugskommandanten der Feuerwehr Grafenstein herrscht tiefe Betroffenheit. Die Kameraden wollen nun mit einem Spendenaufruf für die Familie, deren Alltag etwas erleichtern.

Nach dem unerwarteten Tod eines Kameraden startet die FF Grafenstein einen Spendenaufruf, um seiner Familie das Leben etwas zu erleichtern.

Nach dem unerwarteten Tod eines Kameraden startet die FF Grafenstein einen Spendenaufruf, um seiner Familie das Leben etwas zu erleichtern.

Große Trauer herrscht in der Gemeinde Grafenstein und im Bezirk Klagenfurt-Land, denn ein geliebter Mensch wurde plötzlich aus dem Leben gerissen. Feuerwehrreferent und Vizebürgermeister der Gemeinde, Valentin Egger, sagt im Gespräch mit 5 Minuten: „Manche Dinge versteht man nicht.“

Familienvater plötzlich aus dem Leben gerissen

Am 29. Juni kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der A2 Südautobahn bei Völkermarkt, bei der ein Mann sein Leben verlor. Der Mann, ein Vater von zwei Kindern und leidenschaftlicher Feuerwehrmann, war von einem Tag auf den anderen nicht mehr da. Seitdem herrscht große Bestürzung und Trauer über den Tod.

Feuerwehr startet Spendenaufruf für Familie

Auch das Bezirksfeuerwehrkommando Klagenfurt-Land zeigte sich tief getroffen und drückt seine Anteilnahme gegenüber der Familie aus. Und nun hat die Freiwillige Feuerwehr Grafenstein einen Spendenaufruf gestartet, da die Familie vor einer schweren Zeit, sowohl emotional als auch finanziell steht. „Im Namen aller Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr Grafenstein, bitten wir um Unterstützung für seine Familie. Jeder Beitrag hilft, das der Alltag in Zukunft etwas leichter bewältigt wird!“, heißt es im Aufruf der FF.

„Das war sein Markenzeichen“

Valentin Egger, Feuerwehrreferent und Vizebürgermeister von Grafenstein, beschreibt den Verstorbenen im Gespräch mit 5 Minuten als einen überaus hilfsbereiten Menschen. „Das war sein Markenzeichen. Er hat immer allen geholfen und war auch ein Top-Feuerwehrmann und Vollblut-Kamerad.“ So war er beispielsweise auch bei dem verheerenden Waldbrand im Lesachtal und auch während der Hochwasserkatastrophe in Niederösterreich im Einsatz. „Er hat nie nachgefragt und nur gesagt: ich komme – wenn jemand etwas gebraucht hat. Außerdem war er ein richtiger Familienmensch und ein cooler Papa“, so Egger abschließend.

Trauergottesdienst und Verabschiedung

Der Verstorbene hinterlässt seine Frau und zwei Kinder im Alter von neun und 13 Jahren. Der Trauergottesdienst mit anschließender Verabschiedung findet am kommenden Montag, dem 6. Juli, um 16 Uhr vor der Pfarrkirche Grafenstein statt, heißt es auf dem Parte.