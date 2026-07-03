Roboter-Barista serviert jetzt Kaffee in den City Arkaden

Coffee-to-go hat in den City Arkaden in Klagenfurt seit Mittwoch eine ganz neue Bedeutung. Dort ging nämlich Barista-Roboter K2R2 in Betrieb.

Kaffee auf Knopfdruck gibt es ab sofort in den City Arkaden in Klagenfurt. In den vergangenen Tagen wurde dort nämlich ein Barista-Roboter aufgebaut. Dahinter steckt Johann Vodivnik von der Gal Factory AG. „Seit Mittwoch ist der K2R2 in Betrieb und kommt sensationell an“, freut sich der Betreiber im Gespräch mit 5 Minuten.

Weitere Standorte geplant

In Asien gehören Automaten, wie diese längst zum Alltag. „Einer meiner Geschäftspartner hat dort länger gelebt und das Konzept mit in die Schweiz gebracht“, erklärt Vodivnik. Von dort fand es seinen Weg bis nach Kärnten. Einen weiteres Gerät gibt es bereits bei Maria’s Diner, einer Raststation entlang der A11 Karawankenautobahn. „Auch weitere Standorte sind bereits im Gespräch“, verrät der Unternehmer. Der Betreiber arbeitet zudem mit der Kärntnermilch und mit Jacobs Café zusammen.

Auch Kaltgetränke im Sortiment

Erhältlich sind übrigens nicht nur diverse Kaffee-Spezialitäten, sondern auch Kaltgetränke. „Geplant ist in weiterer Folge eine regelmäßige Evaluierung der Produkte sowie eine laufende Anpassung des Sortiments“, so Vodivnik, der Interessierte abschließend herzlich einlädt, vorbeizuschauen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.07.2026 um 18:36 Uhr aktualisiert