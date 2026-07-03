Rechtsstreit am Wörthersee: OLG Graz gibt Kärntner Grünen Recht

Schon seit einiger Zeit schwelt der Konflikt mit der Unternehmerfamilie Tilly und den Kärntner Grünen. Nun kam es zu einer Wendung in dem Fall.

Das Oberlandesgericht gibt den Grünen Kärnten rund um den Rechtstreit zur Causa Walterskirchen und der Tilly-Villa Recht und hebt die einstweilige Verfügung auf.

Das Oberlandesgericht gibt den Grünen Kärnten rund um den Rechtstreit zur Causa Walterskirchen und der Tilly-Villa Recht und hebt die einstweilige Verfügung auf.

Im April diesen Jahres hat im Rechtsstreit um die Villa der Unternehmerfamilie Tilly am Wörthersee hat ein Gericht erstmals entschieden und den Grünen Grenzen vorläufig Grenzen gesetzt, es kam zu einer einstweiligen Verfügung. Diese hat das Oberlandesgericht Graz aber nun aufgehoben.

Verfahren auf Gemeindeebene läuft

Grundsätzlich geht es um die Villa, welche bereits vor fast 20 Jahren im Naturschutz- und Natura-2000-Gebiet Walterskirchen in der Gemeinde Krumpendorf errichtet wurde, und bis heute ist nicht endgültig geklärt, ob sie bestehen bleiben darf. Auch ein Verfahren auf Gemeindeebene ist am Laufen. Einem Bericht des ORF zufolge, hätte hier bereits eine Abstimmung in einer Gemeinderatssitzung erfolgen sollen. Es müsse allerdings noch ein weiteres Gutachten eingeholt werden. Wann es zu einer Abstimmung über die Einzelbewilligung kommen wird, ist derzeit noch offen.

Rechtsstreit mit den Grünen

Im Mittelpunkt steht eine Petition der Grünen, in der sie dem Bau negative Folgen für das Naturschutzgebiet auf der Halbinsel Walterskirchen zuschreiben. Dagegen ging die Familie vor, betitelte die Vorwürfe als unzutreffend zudem würden diese ihrem Ruf schaden. Der Anwalt der Tillys führte an, dass die Petition kreditschädigende und ehrenbeleidigende Behauptungen aufstelle. Laut ORF-Bericht sehe das Gericht die Aussagen als Teil einer politischen Debatte über Natur-, Umwelt- und Raumordnungspolitik zulässig an. Das Gericht hat die einstweilige Verfügung gegen die Kärntner Grünen aufgehoben, heißt es abschließend.