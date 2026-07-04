Kärntner Kanute kürt sich zum Junioren-Weltmeister

In der polnischen Stadt Krakau sicherte sich Maximilian Steinbrenner von der Sportunion Klagenfurt am Freitag den ersten Platz im Kajak-Einer. Der 17-jährige Gailtaler holte damit Gold bei der ICF Junioren-Weltmeisterschaft.

„Was Max Steinbrenner in Krakau geleistet hat, ist phänomenal. Mit mentaler Stärke und tollem Kampfgeist hat er sich die Krone im Junioren-Kanusport aufgesetzt. Er ist nicht nur ein sportliches Aushängeschild für ganz Kärnten, sondern auch ein riesiges Vorbild für unsere Jugend“, gratuliert Landeshauptmann und Sportreferent Daniel Fellner (SPÖ). „Ich glaube, dass dieses Talent nach diesem Meilenstein noch viele weitere Erfolge feiern wird. Herzliche Gratulation zum Weltmeister, lieber Max!“