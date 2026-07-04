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Bild auf 5min.at zeigt einen Polizeieinsatz in einem Park.
Es gab keine Spuren mehr, darum sah sich die Staatsanwaltschaft gezwungen, den Fall vorerst auf Eis zu legen.
Klagenfurt
04/07/2026
Ein Jahr danach

Keine neuen Spuren: Ermittlungen zu totem Baby vorerst eingestellt

Der tragische Fund eines toten Neugeborenen im Klagenfurter Europapark bleibt wohl ein Rätsel. Die Ermittlungen wurden vorerst eingestellt.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(163 Wörter)
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Am 5. Juli 2025 wurde ein totes Neugeborenes im Klagenfurter Europapark entdeckt – 5 Minuten berichtete. Der Bub war in ein Handtuch eingewickelt, lag verborgen in einer JYSK-Einkaufstasche in einem Gebüsch im Bereich des sogenannten Iriskogels. Die Ermittlungen liefen seitdem auf Hochtouren. Doch sämtliche Ansätze verliefen ins Leere. Selbst Phantombilder eines jungen Pärchens, welche anhand einer Zeugenaussage angefertigt werden konnten, brachten keinen Durchbruch.

Das Bild auf 5min.at zeigt zwei Phantombilder eines Pärchens, das von der Polizei gesucht wird.
©LPD Kärnten |
Dieses junge Paar wurde Anfang Juni im Bereich des Iriskogels von einer Zeugin beobachtet.
Bild auf 5min.at zeigt ein Phantombild.
©LPD Kärnten |
Vermutet wird, dass es sich hierbei um die Eltern des Kindes handelte.
Bild auf 5min.at zeigt ein Phantombild.
©LPD Kärnten |
Doch alle bisherigen Hinweise führten zu keinem Ergebnis.

Ermittlungsverfahren wurde jetzt eingestellt

Der Fall wurde im Februar 2026 sogar in der Sendung „Fahndung Österreich“ vorgestellt – ebenfalls ohne Erfolg. Ein Jahr nach dem tragischen Fund erklärt Markus Kitz, Sprecher der Staatsanwaltschaft Klagenfurt, daher gegenüber der Kleinen Zeitung: „Das Verfahren wurde abgebrochen. Wir haben derzeit keine offenen Ermittlungsansätze, […].“ Eine Verjährung sei ebenfalls denkbar, da der Fall nicht als Mord, sondern als „Tötung eines Kindes bei der Geburt“ geführt wird. Kitz betont jedoch, dass die Ermittlungen bei neuen Spuren jederzeit wieder aufgenommen werden können.

Bild auf 5min.at zeigt Polizeiautos in einem Park.
©5 Minuten |
Neue Ermittlungsansätze fehlen.
Bild auf 5min.at zeigt Polizeiautos in einem Park.
©5 Minuten |
Nach dem Fund eines toten Babys in Klagenfurt …
Bild auf 5min.at zeigt Polizeiautos in einem Park.
©5 Minuten |
… bricht die Staatsanwaltschaft das Verfahren vorerst ab.
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