Feierliche Eröffnung: Startschuss für das neue „aspire!“-Zentrum

Das „aspire! Center for Entrepreneurship, Innovation & Social Competence“ bündelt künftig zentrale Aktivitäten in den Bereichen Entrepreneurship, Innovation und soziale Kompetenzen an der Universität Klagenfurt. Rektorin Ada Pellert brachte bei der Eröffnung am Dienstagabend auf den Punkt, wofür das neue Universitätszentrum steht: „Menschen zu befähigen, ihre Ideen mit wissenschaftlicher Expertise, unternehmerischem Denken und gesellschaftlicher Verantwortung in die Praxis zu bringen.“

Ein Ort, an dem Ideen wachsen

Im Mittelpunkt der Arbeit von aspire! steht das Ziel, Studierende und Forschende dabei zu unterstützen, durch soziale und technologische Innovationen und Entrepreneurship zur Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen beizutragen. Das Universitätszentrum verbindet wissenschaftliche Exzellenz mit praxisnahen Methoden. „Hier werden junge Menschen ermutigt, ihre Ideen einzubringen, Verantwortung zu übernehmen und Zukunft aktiv mitzugestalten. Genau diese Verbindung von exzellenter Bildung, Innovationskraft und gesellschaftlichem Engagement braucht unser Land“, betont Landesrat Peter Reichmann (SPÖ) und Universitätsratsvorsitzender Werner Wutscher ergänzt. „Innovation entsteht dort, wo unterschiedliche Perspektiven zusammenkommen. Das Universitätszentrum aspire! schafft die Voraussetzungen dafür […].“ Im Rahmen der Veranstaltung wurden zudem die Zertifikate an die Absolventen des Entrepreneurship-Zertifikats, des vor.GRÜNDEN-Programms sowie des Changemaker-Programms verliehen.