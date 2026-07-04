Konzert-Auftakt am Wörthersee: Matakustix begeisterte 2.900 Fans in der Ostbucht

Die Open-Air-Saison 2026 in der Klagenfurter Ostbucht ist hochkarätig gestartet. Den Auftakt der Event-Reihe machte am Freitagabend die Kärntner Formation Matakustix vor rund 2.900 Zuschauern. Die Band rund um Matthias Ortner, die seit mittlerweile zehn Jahren traditionelle Volksmusik mit modernen Rock-Sounds verbindet, bot dem Publikum eine spektakuläre musikalische Zeitreise.

©krivograd/ipmedia Matthias Ortner und Caro Fux.

Zahlreiche Einlagen

Neben außergewöhnlichen Elementen wie Live-Looping, Beatboxing und einem Gartenschlauch sorgte Ortner mit dem Lied „Wunderschönes Mädchen“ für einen emotionalen Moment. Für das Jubiläumsprogramm holte sich die Band namhafte Unterstützung auf die Bühne: Amadeus-Award-Gewinnerin Caro Fux performte ihren Hit „Aff im Kopf“, Nockis-Chef Friedel Würcher sang „Schwarzer Sand“ und Huby Mayer präsentierte gemeinsam mit JungFidel den Titel „Gold Platin“. Zudem wirkten die Formation Oktakord mit „Ein Bett im Kornfeld“, Radio-Kärnten-Moderator Mike Diwald mit „Johnny B. Goode“ sowie die Tänzerinnen von Dance Industry an der Show mit.

Andreas Gabalier und Mark Forster am See

Nach dem gelungenen Start geht die Konzertreihe direkt weiter: Am heutigen Samstag kehrt Andreas Gabalier an den Wörthersee zurück, wo einst der Grundstein für seine Karriere gelegt wurde, bevor am Sonntag der deutsche Popstar Mark Forster unter anderem seine aktuelle Single „Rettest du mich“ präsentiert.