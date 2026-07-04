Einsatz in Klagenfurter Pflegeeinrichtung: Feuerwehren probten den Ernstfall

Bei einer Übung im SeneCura Waldhaus probte die Feuerwehr Viktring - Stein / Neudorf den Ernstfall. In der Klagenfurter Pflegeeinrichtung wurde ein Zimmerbrand im 3. Obergeschoss simuliert.

Pflegeeinrichtungen zählen zur Königsdisziplin bei Brandereignissen für die Feuerwehr. „Aus diesem Grund durften wir am Freitag auf Einladung des SeneCura Waldhaus an einer Räumungsübung teilnehmen“, schildert die Feuerwehr Viktring – Stein / Neudorf den Einsatz in einer Klagenfurter Pflegeeinrichtung, bei dem die Feuerwehr den Ernstfall probte.

Brand im dritten Obergeschoss

Das angenommene Szenario vor Ort war brisant: Im dritten Obergeschoss des Gebäudes wurde ein Zimmerbrand simuliert, zudem galten mehrere Personen als vermisst. Die Feuerwehr reagierte prompt und setzte mehrere Atemschutztrupps ein. Während ein Teil der Rettungskräfte die gezielte Brandbekämpfung im betroffenen Stockwerk übernahm, lief parallel dazu die Evakuierung des Bereichs an. Wegen der baulichen Gegebenheiten und der drohenden Rauchverschleppung wurde dabei bewusst auf das bestehende Aufenthaltskonzept zurückgegriffen, um die Bewohner keiner unnötigen Gefahr auszusetzen.

Gemeinsam den Ernstfall geprobt

Zusätzlich brachten die Einsatzkräfte im Außenbereich eine Drehleiter in Stellung. Diese diente dazu, den Überblick über die Lage zu behalten und gleichzeitig einen sicheren zweiten Rettungsweg zu garantieren. Mit vereinten Kräften konnten schließlich alle vermissten und gefährdeten Personen gefunden und sicher ins Freie verbracht werden. Auch die Freiwillige Feuerwehr Hauptwache Klagenfurt war am Einsatz beteiligt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.07.2026 um 20:04 Uhr aktualisiert