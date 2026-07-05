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/ ©Christine Wultsch
Ein Bild auf 5min.at zeigt zwei Männer, die auf einem Kinderroller und einem Bobycar durch die Gegend fahren.
Am 16. Juli 2026 feiert der neue Verein „MARIQUITAS“ ein Marillen-Fest.
Klagenfurt
05/07/2026
Am 16. Juli
#goodnews

Marillen-Fest in Klagenfurt: Kulinarischer Genuss für den guten Zweck

Der gemeinnützige Verein „MARIQUITAS“ lädt am 16. Juli 2026 zum Marillen-Fest in die Klagenfurter Osterwitzgasse. Bei Musik, Kulinarik und Tombola werden handgemachte Produkte gegen freiwillige Spenden abgegeben.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(109 Wörter)
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Der Anfang des Jahres gegründete, gemeinnützige Verein „MARIQUITAS“ hat sich zum Ziel gesetzt, soziale Projekte in ganz Österreich zu unterstützen. Dafür fertigen die Vereinsmitglieder in ihrer Freizeit handgemachte Produkte an, welche gegen freiwillige Spenden abgegeben werden. So zum Beispiel auch beim Marillen-Fest, welches am 16. Juli 2026, rund um die Wein-Bar „Mariquita“ in der Klagenfurter Osterwitzgasse über die Bühne geht. Neben hausgemachter Marillenmarmelade, Marillenknödel, Marillen-Schnaps sowie -Likör wartet auch musikalische Unterhaltung von CHL.plus & Mauze. Zudem gibt es ein Schätzspiel und eine Tombola. Der Gesamterlös des Marillen-Festes kommt der Vinzenz-Gemeinschaft zugute.

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