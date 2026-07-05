Marillen-Fest in Klagenfurt: Kulinarischer Genuss für den guten Zweck

Der Anfang des Jahres gegründete, gemeinnützige Verein „MARIQUITAS“ hat sich zum Ziel gesetzt, soziale Projekte in ganz Österreich zu unterstützen. Dafür fertigen die Vereinsmitglieder in ihrer Freizeit handgemachte Produkte an, welche gegen freiwillige Spenden abgegeben werden. So zum Beispiel auch beim Marillen-Fest, welches am 16. Juli 2026, rund um die Wein-Bar „Mariquita“ in der Klagenfurter Osterwitzgasse über die Bühne geht. Neben hausgemachter Marillenmarmelade, Marillenknödel, Marillen-Schnaps sowie -Likör wartet auch musikalische Unterhaltung von CHL.plus & Mauze. Zudem gibt es ein Schätzspiel und eine Tombola. Der Gesamterlös des Marillen-Festes kommt der Vinzenz-Gemeinschaft zugute.