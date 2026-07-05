Andreas Gabalier verlängert Aufenthalt am Wörthersee

Erst das Ostbucht Open-Air vor 8.000 Besuchern, jetzt die Verlängerung: Andreas Gabalier gastiert am 10. und 11. Juli überraschend bei der „STARnacht am Wörthersee“.

Am Samstagabend begeisterte Volks-Rock’n’Roller Andreas Gabalier 8.000 Besucher in der Ostbucht-Arena am Wörthersee. Hinzu kamen unzählige Zaungäste auf der Strandpromenade und auf Booten. Der Steirer konnte es wohl selbst nicht fassen, rief ins Mikrofon: „Ihr seids das geilste Publikum!“ Indes gab er Hits, wie „Una canzone per te“ oder „Amoi seg am uns wieder“ zum Besten.

©krivograd/ipmedia | Stimmungsfeuerwerk am Wörthersee.

Gabalier bringt Ostbucht ein weiteres Mal zum Beben

Tatsächlich hat der Volks-Rock’n’Roller nämlich vor, seinen Aufenthalt am Wörthersee zu verlängern. Gabalier ist damit auch am 10. und 11. Juli bei der 27. „STARnacht am Wörthersee“ mit dabei – als Überraschungsgast sozusagen. Gemeinsam mit Pietro Basile wird der Steirer die brandneue Single „Una canzone per te“ performen.

Mark Forster rockt den Wörthersee

Am Sonntagabend steht mit Mark Forster übrigens der nächste Hit-Garant auf der Ostbucht-Bühne. Fans können sich unter anderem auf die aktuelle Single „Rettest du mich“ freuen. Tickets für das Open-Air-Event gibt es noch: Ab 15 Uhr an der Abendkassa vor Ort.