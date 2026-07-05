18 Teams paddelten bei Sautrogregatta um die Wette

Im Rahmen des Familienfests der Stadtwerke Klagenfurt ging auch heuer die Sautrogregatta im Strandbad Klagenfurt über die Bühne. 18 hoch motivierte Zweier-Teams paddelten um die Wette.

Am Samstag, dem 4. Juli 2026, wurde im Strandbad Klagenfurt das STW-Familienfest veranstaltet. Neben einer Autogrammstunde mit Spielern des EC-KAC stand auch die Sautrogregatta am Programm. Insgesamt 18 Zweier-Teams traten in hölzernen Trögen im Wörthersee gegeneinander an. Als Preise gab es Strandbad-Saisonkarten für 2027 sowie Klagenfurter City Zehner. Den ersten Platz sicherten sich die „Paddelpandas“, gefolgt von „TschOunas & LAisa“ und den „Pink Flamingos“.

©Shootmeup! 18 Teams paddelten bei der Sautrogregatta um den Sieg.

Mit dem „Bäderblitz“ zum Strandbad

Für die kleinen Besucher gab es ebenfalls ein vielseitiges Angebot mit verschiedenen Stationen zum Ausprobieren. Neben Jonglieren und Balancieren stand auch Kinderschminken auf dem Programm. Während der Veranstaltung war der Eintritt zum Strandbad frei. Viele Gäste nutzten den kostenlosen historischen Bus „Bäderblitz“, um zum Strandbad zu gelangen. Der Nostalgiebus fährt nur zu besonderen Anlässen. Weitere Events im Strandbad sind übrigens bereits fixiert: Am Sonntag, dem 26. Juli 2026, steht „Schwimmen statt Baden“ am Programm. Am 1. August folgt das Freiluftkino „Movie at the Lake“ und am 12. September dient die Mittelbrücke beim „Konzert am Steg“ wieder als Bühne.