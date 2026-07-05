Über 70 Jahre: Klagenfurter Traditionswirtshaus wurde ausgezeichnet

Das vergangene Wochenende stand in Wölfnitz ganz im Zeichen des Feierns: Der Gasthof Ogertschnig lud anlässlich seines „70+ Jahre-Jubiläumsfests“ zu zweitägigen Festlichkeiten ein.

Ein Höhepunkt war der Besuch von Bürgermeister Christian Scheider, der dem Traditionsbetrieb eine offizielle Dank- und Anerkennungsurkunde der Stadt überreichte.

Ein Höhepunkt war der Besuch von Bürgermeister Christian Scheider, der dem Traditionsbetrieb eine offizielle Dank- und Anerkennungsurkunde der Stadt überreichte.

Die Jubiläumsfeier bot den Gästen ein abwechslungsreiches Programm. Während am Samstag Live-Musik für Stimmung sorgte, startete der Sonntag mit einem Gottesdienst. Im Anschluss folgten ein traditioneller Bieranstich und eine weitere musikalische Umrahmung.

„Ich wünsche noch alles Gute“

Im Rahmen der Feierlichkeiten würdigte Bürgermeister Christian Scheider das Engagement von Wirt Alfred Ogertschnig und hob die Bedeutung des Betriebs für die Region hervor: „Der Gasthof Ogertschnig steht seit Jahren für ausgezeichnete Qualität, köstliche Hausmannskost und unvergessliche Veranstaltungen. Ich wünsche noch alles Gute und weiterhin viel Erfolg“, so der Bürgermeister.

Ein Stück Wölfnitzer Wirtshauskultur

Der Gasthof blickt auf eine lange Geschichte zurück. Der Betrieb wurde im Jahr 1953 gegründet und hat sich seither als feste Institution für bodenständige Kärntner Küche etabliert. Neben dem kulinarischen Angebot und den Veranstaltungen bietet das traditionelle Wirtshaus auch Gästezimmer zur Vermietung an.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.07.2026 um 16:13 Uhr aktualisiert