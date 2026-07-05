Brandeinsatz in Klagenfurt: Mehrere Katzen aus Wohnung gerettet

Ein Küchenbrand in einem Mehrparteienhaus im Klagenfurter Stadtteil Waidmannsdorf hat am Sonntagnachmittag einen Großeinsatz der Rettungskräfte ausgelöst. Da zum Zeitpunkt des Brandausbruchs niemand zu Hause war, kamen keine Personen zu Schaden. Die angerückte Berufsfeuerwehr und die örtliche Feuerwehr, die mit insgesamt 35 Einsatzkräften vor Ort waren, stießen in den verrauchten Räumlichkeiten jedoch auf mehrere Katzen.

Katzen in der Wohnung entdeckt

Die Tiere konnten von den Einsatzkräften rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr wurde auch das Feuer zügig unter Kontrolle gebracht. Dennoch hinterließ der Brand erhebliche Schäden, sodass die betroffene Wohnung vorerst nicht mehr bewohnbar ist, wie aus einem Bericht des „ORF“ hervorgeht. Warum das Feuer in der Küche ausbrach, ist aktuell noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen.