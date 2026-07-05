Hauptsponsor verlängert: SK Austria Klagenfurt bleibt „golden“

Die TGI AG bleibt Hauptsponsor des SK Austria Klagenfurt, das bestätigte der Verein am Sonntag gegenüber 5 Minuten. „Der SK Austria Klagenfurt und die TGI AG setzen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit fort. Mit dem klaren Ziel des Wiederaufstiegs und einer nachhaltigen Entwicklung des gesamten Vereins wird die strategische Partnerschaft in den kommenden Jahren weiter ausgebaut“, heißt es vom Regionalligisten.

Hauptsponsor der Violetten bleibt

„Der Vertrag ist unterschrieben, wir haben die Grundlagen geschaffen mit dieser Vereinbarung, um das Ziel Wiederaufstieg seriös anzugehen und hoffentlich gemeinsam zu packen“, so Boss Zeljko Karajica glücklich gegenüber der Redaktion. Denn: „Die TGI AG bleibt auch künftig Hauptsponsor der Violetten und erweitert ihr Engagement deutlich. Neben der Unterstützung der Kampfmannschaft wird das Unternehmen künftig auch die Frauenmannschaft sowie die Nachwuchsarbeit verstärkt fördern. Damit setzt die TGI AG ein klares Zeichen für die langfristige Entwicklung des Vereins und schafft die Grundlage dafür, Projekte wie den Next Generation Cup nachhaltig weiterzuführen. Der SK Austria Klagenfurt befindet sich aktuell mitten in der Vorbereitung auf die neue Saison in der Regionalliga. Der Großteil des Kaders steht bereits, punktuell wird sich die Mannschaft noch verstärken. Gemeinsam mit starken Partnern verfolgt der Verein eine klare Mission: den Wiederaufstieg in den Profifußball zu schaffen und den SK Austria Klagenfurt nachhaltig wieder dort zu etablieren, wo er hingehört.“

©SK Austria Klagenfurt Zeljko Karajica (l,) und Helmut Kaltenegger bei der Vertragsunterzeichnung.

„Starkes Zeichen für unseren Verein“

In den vergangenen Wochen hatte es Turbulenzen um den im Goldsegment tätigen Sponsor gegeben, doch der Klub vertraute auf gute Nachrichten, die offenbar nun kamen: Denn es geht weiter. „Die TGI AG und Helmut haben der Austria in schwierigen Zeiten geholfen. Dafür bin ich sehr dankbar. Umso mehr freut es mich, dass wir unsere Zusammenarbeit nicht nur fortsetzen, sondern gemeinsam weiter ausbauen. Dieses langfristige Bekenntnis ist ein starkes Zeichen für unseren Verein. Gemeinsam wollen wir den Wiederaufstieg schaffen und gleichzeitig nachhaltig in den Frauenfußball und unseren Nachwuchs investieren“, sagt Zeljko Karajica weiter. Auch TGI-Boss Helmut Kaltenegger blickt mit großer Zuversicht auf die kommenden Jahre. „Wir haben die Austria schon in den vergangenen Jahren unterstützt und dem Verein geholfen. Jetzt wollen wir gemeinsam weiter daran arbeiten, den SK Austria Klagenfurt wieder nach oben zu bringen und nachhaltig zu etablieren. Die TGI AG und ich werden alles daran setzen, dass dieses Ziel so schnell wie möglich erreicht wird. Gleichzeitig ist es uns wichtig, den gesamten Verein zu stärken – von der Kampfmannschaft über die Frauen bis hin zum Nachwuchs. Denn nachhaltiger Erfolg beginnt mit einer starken Basis“, heißt es vom Unternehmer.

Mission: Wiederaufstieg

Mit der Fortsetzung und dem Ausbau der Partnerschaft wollen der SK Austria Klagenfurt und die TGI AG ein starkes Zeichen für Kontinuität, Vertrauen und regionale Verantwortung setzen, heißt es: „Gemeinsam richten beide Partner den Blick nach vorne – mit einer klaren Mission: den Wiederaufstieg zu schaffen und den Verein auf allen Ebenen nachhaltig weiterzuentwickeln.“